Las mujeres facturan...menos que los hombres

Una de las series que ha cautivado al público en lo que va de 2023 es The last of us, inspirada en el videojuego del mismo nombre, que se desarrolla en medio de una pandemia a causa de un hongo, en la que los pocos sobrevivientes intentan salvarse de ser contagiados y morir.

La historia cautivó tanto que es considerada uno de los mejores lanzamientos de los últimos años por parte de HBO; incluso ya se anunció que sí habrá una segunda temporada programada para estrenarse a finales de 2024 o inicios de 2025.

Mientras que la producción se prepara para el rodaje de esta próxima entrega, se reveló que los actores Bella Ramsey y Pedro Pascal no percibieron el mismo sueldo, a pesar de que ambos son protagonistas. De acuerdo con Variety, Pedro Pascal cobró por episodio la nada despreciable cantidad de 600 mil dólares, mientras que Bella Ramsey únicamente recibió 70 mil dólares por capítulo, evidenciado que en Hollywood sigue existiendo una brecha salarial entre actores y actrices, que favorece siempre a los hombres sobre las mujeres, a pesar de que realicen el mismo trabajo.

Esta no es la primera vez que se revela esta diferencia en los sueldos dentro del medio del espectáculo; ya en el pasado han sido varias actrices, principalmente, las que han alzado la voz quejándose porque les pagan menos que a los hombres, aunque también ha habido casos en los que ellos son los que han exigido que sus compañeras de elenco cobren lo justo por sus actuaciones.

Por ello, hoy traemos los casos que se han hecho públicos en los que las mujeres han cobrado menos que los hombres en alguna producción.

Bella Ramsey

Jennifer Lawrence

Cuando se estrenó la saga Los juegos del hambre, Jen reveló que había cobrado hasta 21% menos que sus compañeros hombres. Años después, volvió a quejarse y con justa razón, pues para la película Escándalo americano, se enteró que había cobrado mucho menos que Christian Bale y Bradley Cooper, compañeros con los que compartía el crédito de protagonistas.

“No estoy furiosa con Sony, lo estoy conmigo misma”, escribió en el blog de Lena Dunham, sobre su molestia de no ser buena negociadora y exigir sueldos justos.

A pesar de sus esfuerzos, sus acciones han sido en vano. Cuando se estrenó la cinta No miren arriba, en la que comparte créditos con Leonardo DiCaprio, Variety reveló que Lawrence había cobrado 25 millones de dólares, mientras que a DiCaprio se le extendió un cheque por 30 millones.

“Estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial, y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente”, respondió la actriz al medio Vanity Fair.

Jennifer Lawrence

Michelle Williams

Luego del escándalo que enfrentaba Kevin Spacey, acusado de abuso sexual y acoso, la producción de la película Todo el dinero del mundo decidió prescindir del actor y sustituir su papel con Christopher Plummer, para ello tuvieron que repetir algunas escenas, por lo que Michelle Williams y Mark Wahlberg tuvieron que firmar un contrato extra para la realización de las nuevas escenas.

La bomba estalló cuando se reveló que Mark cobró nuevamente 1.5 millones de dólares por 10 días de trabajo, mientras que Williams recibió únicamente mil dólares extras por repetir las escenas. De acuerdo con tres fuentes internas de la producción que confirmaron que los sueldos de ambos protagonistas eran muy dispares, Michelle jamás estuvo al tanto de lo que cobraron ella y su compañero de elenco.

Michelle Williams

Robin Wright

Ya que mencioné a Kevin Spacey, su coprotagonista de la afamada serie House of cards, Robin Wright exigió que se le pagara igual que a él.

Resulta que durante las tres primeras temporadas Kevin cobró 500 mil dólares por capítulo, mientras que ella solamente 420 mil, por lo que cuando se iniciaron las negociaciones para la cuarta temporada, Robin, siguiendo el temperamento y carácter de su personaje Claire Underwood, dijo que si querían que continuara en la serie, le igualaran el salario al de Spacey.

La productora accedió y los salarios se igualaron para ambos, incluso su personaje tomó más relevancia que el de Kevin, ya que al final de la temporada, ella quedó como única protagonista, luego de que a él lo despidieran por los escándalos de abuso sexual en los que estaba involucrado.

Natalie Portman

Otra actriz que no se ha silenciado ante las desigualdades en la industria cinematográfica es Natalie Portman, quien en más de una ocasión ha alzado la voz para exhibir el machismo al que tienen que enfrentarse las mujeres, no solamente actrices, sino también productoras, directoras y guionistas, entre otras.

Para la promoción de la película Amigos con derechos, de 2011, en la que comparte créditos con Ashton Kutcher, Natalie aprovechó los reflectores para hacer pública su molestia al haber cobrado ¡tres veces menos que el actor!

“Lo sabía y no hice nada, porque existen cuotas en Hollywood”, reveló durante una entrevista concedida a la revista Marie Claire de Reino Unido.

“No me enojé lo suficiente. Recuerdo haber hablado con Ruth Bader Ginsburg (jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos) de ello. Comparado con los hombres, en la mayoría de las profesiones, las mujeres obtienen 80 centavos frente a un dólar que ganan ellos. En Hollywood, estamos ganando 30 céntimos por dólar”, expresó.

Natalie Portman

Lady Gaga

Si bien se sabe que Lady Gaga es un gran imán para captar público, por los millones de seguidores que tiene alrededor del mundo, para la producción de la película Joker: Folie à Deux no fue razón suficiente para pagarle igual que a su coprotagonista, Joaquin Phoenix.

Aunque la semana pasada se dio a conocer que la película había terminado su rodaje y hasta se confirmó que será hasta octubre de 2024 cuando llegue a los cines de todo el mundo, la noticia se vio opacada cuando se reveló que Lady Gaga cobró únicamente 10 millones de dólares por su participación, mientras que Phoenix y Todd Phillips, director y coguionista, recibieron un cheque por la suma de 20 millones cada uno.

Incluso se supo que Joaquin obtuvo un incremento comparado con lo que recibió en la primera película, en la que le pagaron sólo 15.5 millones, aumentando ahora a 45 millones para esta segunda entrega. Si bien no se compara con otros sueldos de compañeros actores como Tom Cruise, quien cobró 100 millones de dólares para la cinta Top Gun: Maverick, la brecha salarial nuevamente vuelve a ser noticia, pues las mujeres, como Lady Gaga, siguen estando en desventaja frente a los hombres a la hora de cobrar por su trabajo.

Lady Gaga

