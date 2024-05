Celebridades que se han casado en secreto

Así como hay famosos que buscan siempre estar bajo los reflectores y ser el centro de atención, sin importar si sea por algo bueno o malo, existe el otro lado de la moneda, aquellos famosos a los que les gusta mantener un perfil bajo y reservar su vida íntima y familiar en total privacidad.

Esto se los cuento porque se dio a conocer que la actriz juvenil de apenas 20 años, Millie Bobby Brown, se casó en secreto hace dos fines de semana con Jake Bongiovi, al menos así lo han dado a conocer varios tabloides en EU, entre ellos la revista People.

Aunque la pareja no ha desmentido ni confirmado la noticia, fueron captados hace un par de días y en las imágenes se logra apreciar que ambos lucen argollas de matrimonio.

Conociendo a Millie, no es de extrañarse que efectivamente ya haya contraído nupcias con el hijo del músico Bon Jovi, pues es una mujer a la que, a pesar de ser muy joven, le gusta mantener su intimidad fuera de la atención mediática, tal como a otros de sus compañeros actores, a los que no les gusta exponerse.

Seguro recordarán cuando platicamos de los famosos que tuvieron hijos en secreto, pues ahora hacemos el recuento de otros famosos que celebraron su unión matrimonial en completo hermetismo y fuera de la atención de la prensa y el público... Y en el tutorial, ¿un vestido de novia siempre tiene que ser blanco?

Emma Stone

Quien también decidió contraer nupcias en secreto y de manera sorpresiva, por decirlo de alguna manera, fue Emma Stone. La actriz se había comprometido con el actor y comediante Dave McCary, a quien conoció en 2016 cuando fue invitada al programa Saturday Night Live, donde él trabajaba como elenco y guionista.

Para finales de 2019, la pareja decidió llevar la relación al siguiente nivel, y anunciaron su compromiso y la fecha de su enlace para el 15 de marzo de 2020. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 y el confinamiento los obligaron a cancelar y posponer el enlace.

Y así sin advertencia, en septiembre de ese mismo año se dio a conocer que la pareja no pudo esperar más y decidió jurarse amor eterno en una íntima ceremonia rodeada de sus familiares y algunos amigos.

Cuando Emma Stone y Dave McCary anunciaron su compromiso. Foto: Instagram

Beyoncé y Jay-Z

Otra pareja que apostó por la intimidad familiar y la discreción para uno de los días más importantes de sus vidas es la conformada por la cantante Beyoncé y el productor y rapero Jay-Z.

Desde el principio de su relación, ambos mantuvieron bajo reserva su noviazgo, cuando ella aún formaba parte del trío musical Destiny’s Child. Pero cuando la estadounidense se lanzó como solista, Jay-Z la apoyó en la producción de su disco.

La pareja duró varios años como novios, hasta abril de 2008, cuando sorpresivamente llegó la boda celebrada en el barrio de Tribeca, en Nueva York, en una de las residencias del cantante a la que acudieron familiares y amistades como Kelly Rowland, Michelle Williams y Gwyneth Paltrow. Hoy tienen tres hijos: Blue Ivy y los mellizos Rumi y Sir.

Foto: Instagram

Margot Robbie

La actriz australiana es otra famosa que eligió la privacidad para su boda con el productor inglés Tom Ackerley, a quien conoció en la filmación de la película Suite Française, en 2014.

El flechazo fue inmediato y desde entonces mantuvieron un noviazgo durante dos años.

Para 2016, la pareja decidió contraer nupcias y la manera de hacerlo fue de lo más discreta, pues según se dio a conocer sólo tuvieron 20 invitados. Con el tiempo trascendió que el menú también fue muy original y poco ortodoxo, pues ofrecieron pizzas, hicieron una parrillada y dieron postres de cereal.

Eso sí, la novia se lució con un vestido de escote palabra de honor, volantes de encaje en color beige firmado por Oscar de la Renta. Además, por petición de la pareja, a los invitados se les retiraron sus celulares, pues no deseaban que se filtraban imágenes.

Foto: Instagram

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Se conocieron cuando ambos formaban parte del elenco de la serie That’ 70s show, que estuvo al aire de 1998 a 2006, luego de ocho exitosas temporadas.

Aunque ella ha confesado que se enamoró de Ashton desde que estuvieron juntos en el plató de filmación de la serie, su relación formal inició hasta 2012, cuando él se divorció formalmente de Demi Moore, con quien estuvo casado ocho años.

La pareja, aunque oficializó su noviazgo, siempre se mantuvo muy discreta, por lo que durante los primeros años de su relación casi no se les veía juntos en eventos públicos, como presentaciones o alfombras rojas.

Para febrero 2014 se confirmó que estaban comprometidos y la ucraniana lucía un costoso anillo en su mano. A pesar del compromiso, la pareja no se casó, sino que se convirtieron en padres con la llegada de su primera hija, Wyatt Isabelle, quien nació el 1 de octubre de ese mismo año.

La sorpresa de la boda llegó el 4 de julio de 2015, el Día de la Independencia de Estados Unidos. La pareja contrajo matrimonio en una íntima recepción en Secret Garden de Parrish Ranch, en Oak Glen, California, a la que acudieron amigos, familiares.

Fotos: Instagram

Sophie Turner y Joe Jonas

Aunque hoy ya están divorciados, en su momento formaron una de las parejas más mediáticas.

La historia de amor inició en 2016 a través redes sociales, cuando Joe le escribió a ella a través de Instagram para invitarla a salir.

El flechazo fue inmediato y se convirtieron en pareja, al grado que ella lo acompañó al resto de la gira que él estaba ofreciendo junto a sus hermanos.

Al año siguiente, llegó la pedida de mano con su respectivo anillo de compromiso. La boda fugaz y secreta llegó en mayo de 2019 cuando en un momento de euforia aprovecharon su estancia en Las Vegas —Joe se había presentado en los Billboard Music Awards—, para casarse, con todo e imitador de Elvis Presley incluido, dirigiendo la ceremonia.

Ya después vino una boda más formal, al mes siguiente, a la que acudieron muchos amigos y familiares, enlace que se celebró en un castillo, en el Chateau de Tourreau, al sur de Francia.

Fotos: Instagram

Hola, Gurú:

Me caso en una ceremonia muy íntima , y sí quiero un vestido que diga “novia” pero no me gustan los vestidos blancos y pastelosos tradicionales. ¿Puede uno casarse de otro color?

Rita

Hola Rita: ¡Claro! Aunque si quieres un vestido que sí diga novia, elige un tono marfil o beige, o algún tono pastel hielo, desde hace unos años los vestidos de novia rosa hielo están de moda y se ven muy chic; también podrías optar por verde, azul o lila hielo. Yo me alejaría de los tonos brillantes, de los pasteles tradicionales, y del rojo y el negro, es boda, ¡no Halloween!

Besos de Gurú, XOXO