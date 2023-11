Justin Timberlake y otros famosos cancelados

Luego de que Britney Spears lanzara su autobiografía, el público se solidarizó con ella, mostrándole su apoyo en todo momento.

Recientemente, sus seguidores la han respaldado luego de las revelaciones que hizo en su libro The woman in me, donde hace públicos los abusos que sufrió desde los inicios en su carrera, empezando por sus padres, los ejecutivos musicales, hasta su expareja, Justin Timberlake, de quien, dice, la obligó a abortar el hijo que estaban esperando.

Desde que se dio a conocer esta última noticia, el público tomó partido por La princesa del pop y, en consecuencia, Justin se convirtió en el villano de la historia y fue “cancelado” por la audiencia por la manera en la que se comportó con quien fuera su novia; no sólo ellos mostraron su respaldo a Spears, sino también celebridades, como Madonna, quien es amiga de Britney.

Por su parte, se sabe que Timberlake se siente “miserable” por la manera en la que la gente lo ha criticado, no sólo a él sino hasta su esposa, Jessica Biel, pues los fanáticos de Britney han usado incluso sus redes sociales para mostrar su molestia.

El tema ha escalado al grado que se ha filtrado que Justin está considerando tomar acciones legales contra Britney y la editorial, pues estas últimas semanas no ha dejado de recibir críticas e insultos.

En lo que vemos qué camino toma esta situación, hoy les comparto algunos de los casos más famosos de celebridades que han sido cancelados por el público.

Foto: Clasos

Amber Heard

Desde que se hicieran públicos los problemas entre Amber Heard y Johnny Depp, el público se dividió. Algunos, la gran mayoría mujeres, se solidarizaron con Amber, pues en un principio ella había declarado que Johnny había cometido abusos y agresiones en su contra. Incluso, el actor fue despedido de algunas producciones en las que ya estaba contemplado, por ejemplo, con Disney.

Otros más, siempre creyeron en la inocencia del actor y se mostraron firmes en apoyarlo.

Finalmente, ambos actores fueron llevados a declarar y fueron protagonistas de un juicio muy mediático, pues ambos se demandaron entre sí.

Al final, el veredicto fue muy imparcial, pues ambos resultaron culpables de haberse difamado mutuamente. Amber resultó más perjudicada, pues tuvo que pagarle una fuerte suma a su expareja por las acusaciones que hizo en su contra, pues por dichas declaraciones él perdió varios proyectos.

Johnny salió como vencedor del juicio, mientras que Amber se exilió y fue cancelada por el público, quien la tachó de mentirosa y manipuladora, a pesar de que sostiene que ella sigue siendo inocente.

JUSTIN TIMBERLAKE Y OTROS FAMOSOS CANCELADOS

Lizzo

A mediados de este año Lizzo fue demandada por unas de sus exbailarinas, quienes la acusaron de acoso sexual, de propiciar un ambiente laboral tóxico y por discriminación. Si bien, la cantante es una promotora de la diversidad sexual, corporal y de raza, el escándalo tomó fuerza cuando más personas alzaron la voz, confirmaron los hechos y mostraron su apoyo a las integrantes del cuerpo de baile que habían prestado servicio a la intérprete de “About damn time”.

Ella de inmediato negó las acusaciones y lamentó que la estuvieran difamando de esa manera. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho y Lizzo sufrió las consecuencias; a nivel laboral perdió presentaciones, como el show que tenía programado para el Festival Made in America, que organiza Jay-Z, y donde sería la estrella del cartel; en cuanto a sus seguidores, emprendieron de manera masiva la cancelación hacia la cantante y dejaron de escuchar su música en plataformas musicales y la dejaron de seguir en redes sociales.

Lo más reciente que se supo de ella, en septiembre, fue sobre una nueva demanda en su contra, esta vez por parte de una diseñadora y vestuarista, quien la acusa por gordofobia y racismo.

JUSTIN TIMBERLAKE Y OTROS FAMOSOS CANCELADOS

Will Smith

Si bien es un actor consolidado de Hollywood, Will Smith ya no es recordado solo como El Príncipe del rap, personaje que lo catapultó a la fama, sino ahora como el golpeador de Hollywood.

No podemos olvidar la entrega de los premios Oscar del año pasado cuando subió al escenario, en plena ceremonia en vivo, y propinó un puñetazo a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith que no le pareció a Will.

El momento fue desconcertante, tanto para quienes se encontraban en el Dolby Theatre, como para los millones de espectadores que seguíamos la transmisión en vivo. Esa noche no se hablaba de otra cosa que no fuera la reacción violenta de Will contra Chris que, dicho sea de paso, era su amigo.

De inmediato, la gran mayoría del público, a través de redes sociales, mostró su respaldo a Rock y, en consecuencia, la desaprobación masiva sobre la manera agresiva en la que reaccionó Smith durante la ceremonia, convirtiéndose desde esa noche en uno de los actores cancelados por parte del público y que, hasta la fecha, no le ha levantado el castigo.

JUSTIN TIMBERLAKE Y OTROS FAMOSOS CANCELADOS

Clara Chía, Piqué y toda su familia

Es común que cuando se comete una infidelidad, se tome partido por la persona que fue engañada. La situación se magnifica cuando se trata de personas públicas, tal como sucedió con la separación de Shakira y Piqué, pues es ahora por todos sabido, que el exjugador del Barça le fue infiel a la colombiana con Clara Chía, una joven egresada de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas que trabaja en una de las empresas de Piqué.

La historia se tornó como una telenovela, donde Shakira fue la víctima, mientras que Gerard y su novia se convirtieron en los villanos que le hicieron la vida imposible a la cantante colombiana.

A pesar de no haber estado casados, la separación fue complicada, pues Shakira fue prácticamente desalojada de la casa familiar por órdenes de los padres de Gerard, pues pertenecía a ellos. Después se supo que Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, sabía de las infidelidades de su hijo y hasta lo encubría, pues nunca le gustó Shakira como nuera.

Shakira abandonó España y se mudó con sus hijos a Miami en medio de la polémica, retomó su carrera musical y volvió a la cima del éxito con varias canciones que se convirtieron en número uno, como “El jefe”, “Copa vacía”, “TQG” y “Monotonía”; además, la semana pasada obtuvo un Latin Grammy por la canción “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, en la que comparte créditos con el DJ argentino.

Mientras tanto, en Europa, Piqué se supone es la burla de sus amigos, quienes supuestamente le recuerdan todo el tiempo la infidelidad contra Shakira y lo exitosa que es la colombiana, que no ha dejado de “facturar” después de la separación. En cuanto al público, Gerard, Clara y Montserrat Bernabeu siguen siendo de las personas más odiadas y canceladas por la audiencia, tanto en España como en Latinoamérica.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué. Fuente: Instagram @clarachia_official_