Famosos que fueron o serán padres en 2023

Hace unas semanas Robert De Niro dio la noticia de que se había convertido en padre por séptima ocasión. Con 79 años, el histrión acaparaba la atención mediática con la revelación que hizo durante el programa Entertainment tonight Canadá, cuando la presentadora abordó el tema de su paternidad.

“Sé que tienes seis hijos”, comentó la conductora Brittnee Blair, cuando de inmediato el actor la interrumpió y corrigió: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños, quienes quedaron sorprendidos con la información revelada por el propio De Niro, de quien se sabe ha estado soltero desde hace dos años.

Tras la confesión, se supo que la producción del programa quiso corroborar lo dicho por el actor con sus agentes, quienes confirmaron lo dicho por De Niro, sin embargo, no consiguieron saber la identidad de la madre o las condiciones en las que el bebé llegó a este mundo.

Con dicha noticia, Robert se suma a la lista de famosos que este año han recibido a la cigüeña o que están en espera de un bebé para este 2023.

Daniel Radcliffe

Fue en marzo pasado cuando Daniel Radcliffe dio a conocer que estaba próximo a experimentar la paternidad por primera vez cuando confirmó la noticia al medio Daily Mail Online, sin dar detalles sobre el embarazo. La noticia corrió como pólvora, en especial, entre los seguidores de la saga Harry Potter, quienes no dejaron de emocionarse y felicitar al actor por la llegada de su primer hijo.

Mientras que algunos comenzaron a especular y hasta apostar sobre la fecha del nacimiento, todo dio un giro de 180 grados, pues para el siguiente mes, en abril pasado, Daniel y su esposa, la actriz Erin Darke, fueron captados en Nueva York ¡ya paseando a su bebé!

Con esta noticia y las imágenes de los tres recorriendo la Gran Manzana, se confirmaba que el bebé tenía apenas semanas de nacido y que su estrategia de mantenerse fuera de los reflectores les había funcionado, pues su embarazo pasó inadvertido hasta que ellos lo compartieron a los medios y nunca fue filtrado por algún curioso.

Daniel Radcliffe

Ryan Reynolds

Considerada una pareja de guapos en Hollywood, Blake Lively y Ryan Reynolds se convirtieron en padres por cuarta ocasión a inicios de año.

La noticia causó revuelo cuando Blake compartió una foto en redes sociales donde se veía sin ‘la pancita’ de embarazo, por lo que se revelaba que su cuarto hijo ya había nacido. Aunque todos quisieron saber detalles, la pareja ha intentado mantenerse al margen, tal y como sucedió cuando revelaron que estaban en la dulce espera.

Tras el anuncio en septiembre pasado de que la familia recibiría a un nuevo integrante, Blake intentó neutralizar a los paparazzi que la acosaban afuera de su casa, quienes intentaban fotografiarla. Así que decidió compartir ella misma en sus redes sociales algunas imágenes de su embarazo.

Aunque fue momentáneo el acoso mediático, rindió frutos, pues ya no se supo más sobre el nacimiento del bebé hasta que volvió a compartir las imágenes de su nueva figura.

Blake y Ryan son padres de cuatro hijos: James, Inez y Betty, más el recién nacido, del que se especula es una niña. Hasta el momento no han confirmado el sexo.

Ryan Reynolds

Mark Zuckerberg

Parece que tener un bebé en completo secreto es la nueva tendencia entre las celebridades, pues otro famoso que mantuvo en sigilo el embarazo de su esposa fue Mark Zuckerberg.

El empresario le dio la bienvenida a su tercer bebé apenas el mes pasado. Se trata de una niña a la que registraron bajo el nombre de Aurelia. La noticia fue revelada por el CEO de Meta, quien a través de Instagram compartió una serie de imágenes en las que aparece su esposa Priscilla Chan, la bebé y un mensaje dándole la bienvenida.

La noticia sobre su más reciente embarazo salió a la luz en septiembre pasado, cuando la pareja anunció, también en redes, que la familia crecería con la llegada de una nueva integrante.

“Con mucho amor. ¡Feliz de compartir que Max y August tendrán una nueva hermanita el próximo año!”, se leía en el mensaje colgado en la cuenta de Mark el año pasado.

Mark Zuckerberg

Rihanna y A$AP Rocky

De los bebés más esperados del medio del espectáculo, sin duda, es el de Rihanna y A$AP Rocky. La originaria de Barbados confirmó su embarazo durante su presentación en el Super Bowl, cuando cantó en el medio tiempo.

Desde entonces, la prensa y sus seguidores siguen a la pareja pendientes y a la expectativa sobre la evolución de su segundo embarazo.

Aunque estuvo alejada de los medios, Rihanna ahora intenta, con éxito, recuperar su lugar dentro del showbiz y cada una de sus apariciones dan de qué hablar, como el posado que hizo para la revista Vogue, donde presentó a su primer bebé, quien nació el 13 de mayo de 2022, su presentación en los premios Oscar y recientemente, como invitada a la pasada edición del MET Gala, donde hizo una entrada con su pareja, A$AP Rocky, en la que lucieron estilismos dedicados a Karl Lagerfeld.

Rihanna

Marc Anthony

Un par de semanas después de celebrar su boda con Nadia Ferreira, la pareja anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo en común.

La noticia tomó por sorpresa a todos, pues para entonces todavía se seguía hablando de su majestuosa boda, a la que acudieron invitados de todo el mundo, entre ellos, famosos como los Beckham o Maluma, cuando confirmaron que Nadia, de 24 años, tenía un par de meses de gestación.

Aunque la pareja nunca reveló la fecha para la cual llegaría su primer hijo, en días recientes se ha especulado que Nadia se encuentra ya en la recta final de su embarazo; incluso se dice que será a finales de mayo o principios de junio.

Marc ya es padre de seis hijos, cinco biológicos y uno adoptado, el séptimo viene en camino.





