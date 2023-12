Famosos a los que visitó la cigueña este año

La cigüeña estuvo muy activa este año y no dejó de sorprender a los famosos. Hubo quienes nunca dijeron nada y fue hasta el nacimiento del bebé que se hizo pública la noticia.

Repasemos estos momentos.

Rihanna y A$AP

Fue durante el show que ofreció en el medio tiempo del Super Bowl que Rihanna mostró al mundo que estaba embarazada y en septiembre, a través de unas imágenes, se confirmó que ya había nacido su hija. En las fotografías, tomadas por Miles Diggs, aparecía oficialmente toda la familia en pleno: Rihanna, A$AP, el pequeño RZA Athelston y la bebé, Riot Rose Mayers.

FAMOSOS A LOS QUE VISITÓ LA CIGÜEÑA ESTE AÑO

Robert De Niro

Fue a finales de mayo, mientras se encontraba de gira promocional con la cinta About my father, que Robert De Niro le reveló al medio ET Canada que se acababa de convertir en padre a los 79 años. Resulta que, en plena entrevista, corrigió a su interlocutor, cuando éste se refirió a que tenía seis hijos; el histrión lo interrumpió y con mucha naturalidad le contestó: “Siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”.

Al Pacino

El primer medio en dar a conocer la noticia fue TMZ, que confirmaba que Noor Alfallah, de 29 años, estaba en la dulce espera del cuarto hijo del veterano actor. El actor, incrédulo, solicitó una prueba de paternidad, pues a su parecer, era imposible que a sus 83 años pudiera convertirse en padre.

Noor no tomó a bien la insinuación y comenzaron un pleito legal. La prueba se hizo, se comprobó que el hijo sí es de Al Pacino y la pareja se separó. El bebé nació en junio y en septiembre ella solicitó la custodia absoluta, la obtuvo y además recibe una manutención por parte del actor de 30 mil dólares al mes.

Lindsay Lohan

Fue en noviembre de 2021 cuando se comprometió con su novio, el financiero Bader Shammas. Para abril de 2022, llegó al altar y este 2023 fue cuando le escribió a la cigüeña y se convirtió en madre por primera vez y en julio dio a luz a su hijo Luai, un varón que nació en Dubái, la nueva residencia de la pareja.

Paris Hilton

A través del método de gestación subrogada la socialité. de 42 años, se convirtió en madre. Su primer hijo, el pequeño Phoenix, nació el 25 de enero de este año. Y así como mantuvo en secreto el primer embarazo, también lo hizo con el segundo, pues hace un mes, el 23 de noviembre, ella y su esposo Carter Reum recibieron a su hija, London. En ambos casos, Paris hizo los anuncios a través de redes sociales.

Ireland Baldwin

El clan Baldwin recibió este año a un nuevo miembro en la familia, pero no se trata de un nuevo hijo de Alec e Hilaria, que no han dejado de tener bebés —tienen siete hijos—, sino de la hija mayor del actor: Ireland Baldwin. La joven de 27 años dio a luz en mayo a su primera hija, a quien llamó Holland, convirtiendo a sus padres en abuelos por primera vez. La modelo está comprometida con el músico André Allen Anjous.

Rumer Willis

La hija de Demi Moore y Bruce Willis recibió el 18 de abril a su primera hija, Louretta Isley. Tanto ella, como su esposo, el productor Derek Richard Thomas, echaron mano de redes sociales para anunciar al mundo el nacimiento de su pequeña, la primera nieta de Bruce y Demi. El nombre de su hija lo eligió como un homenaje a los gustos musicales de su padre.

Daniel Radcliffe y Erin Darke

El actor fue captado en Nueva York junto a su esposa Erin Darke caminado por Manhattan empujando una carriola, las fotos dieron la vuelta al mundo y a Daniel no le quedó de otra más que confirmar la noticia a través de sus agentes. Fue hasta julio, en una entrevista, que reveló que habían tenido un hijo varón y que tanto él como Erin estaban disfrutando mucho esta etapa.

Otros famosos que también recibieron a un nuevo miembro en casa fueron Blake Lively y Ryan Reynolds, Chrissy Teigen y John Legend, Sarah Snook y Dyve Lawson, Karlie Kloss y Joshua Kushner, así como la princesa Eugenia y Jack Brooksbank.

