¡Ellos si ganaron!

En la vida de las celebridades no todo es dinero, fiestas, excesos y lujos. Ellas también son humanos y enfrentan su día a día como todos los mortales.

No importa si son cantantes, actores, productores, modelos o diseñadores, todos están expuestos a visitar los juzgados y atender las demandas en su contra o a darle seguimiento a las que ellos interponen contra quienes los agreden o afectan en alguna situación. Esta semana, dedicamos este espacio a los que han enfrentado un proceso y han salido vencedores de los tribunales.

Gwyneth Paltrow

Fue demandada en 2016 por un hombre de 75 años, quien alegaba que la actriz y empresaria había provocado un accidente cuando los dos se encontraban esquiando, tras el cual sufrió “una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y algunas lesiones graves”, por lo que le exigía 300 mil dólares.

A finales del mes pasado enfrentaron un breve juicio de dos semanas en el que pudieron defenderse, y presentar pruebas y testigos, tras lo cual el jurado falló a favor de Gwyneth. Ahora, el optometrista deberá pagar la contrademanda que solicitó la actriz, de un dólar más sus gastos legales.

Al finalizar el juicio, ella se despidió de Terry diciéndole al oído: “Te deseo lo mejor”.

Clint Eastwood

Algunos actores son más reservados con sus vidas privadas, especialmente los de más edad, y buscan estar fuera de los reflectores y procuran sólo aparecer frente a las cámaras cuando se trata de temas laborales y no para ventilar detalles de su vida.

Claro ejemplo es Clint Eastwood. Pero a pesar de ello, el histrión no ha estado exento de la polémica y se ha visto en la penosa necesidad de acudir a los juzgados. ¿La razón? una demanda que interpuso en Los Ángeles en 2020, contra una compañía y algunos comerciantes que usaron su imagen para promover productos elaborados con cannabis.

De acuerdo con Eastwood, la compañía se aprovechó de una entrevista que él había concedido en la que habló sobre el consumo de cannabis para hacerla pasar como si se tratara de una empresa suya. Tras la ausencia en el juicio de la parte acusada, el juez R. Gary, del distrito de California, falló a favor de Clint y la empresa encargada de su imagen, por lo que fueron indemnizados con 6.1 millones de dólares cada uno, más 100 mil dólares extras por los gastos de abogados.

Vanessa Bryant

Tras la lamentable y repentina muerte de Kobe Bryant, su hija Gigi y siete pasajeros más, la viuda del basquetbolista, Vanessa Bryant, demandó al condado de Los Ángeles por difundir las imágenes del accidente donde todos perdieron la vida.

De acuerdo con la demanda que interpusieron ella y Chris Chester, esposo y padre de una de las víctimas del desplome del helicóptero, la difusión de imágenes de sus familiares y del accidente causaron “angustia emocional y violaron su privacidad”, por tal motivo emprendieron una demanda contra el condado tras haber compartido las fotografías en al menos 28 dispositivos propiedad del departamento del sheriff y 12 socorristas que acudieron al lugar de los hechos.

Tras el juicio, Vanessa y Chris recibieron 16 y 15 millones de dólares, respectivamente; además, se firmó la Ley Kobe, que prohíbe la divulgación de imágenes de víctimas y escenas del crimen, sin importar las causas “para cualquier fin que no sea un propósito oficial de aplicación de la ley”.

Las Kardashian

Las Kardashian son sinónimos de polémica y escándalo, así que no es extraño que las demandas en su contra formen parte de su día a día. Una que tuvieron que enfrentar fue la que interpuso en su contra Blac Chyna, expareja de Rob Kardashian.

De acuerdo con Blac, el canal E! Entertainment canceló el reality show Rob & Chyna por la supuesta intervención de Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kylie Jenner y Kim Kardashian y las demandó por difamación, solicitando una indemnización de 108 millones de dólares, por pérdidas de ganancias presentes y futuras.

Tras dos semanas de trabajo, el juez Gregory W. Alarcón decidió desestimar la demanda, pues consideró que las pruebas presentadas —entre ellos correos escritos por Kris, Kim, Kylie y Khloé, a los propios directivos del canal— no eran suficientes para responsabilizarlas artífices de que la televisora cancelara el show de Blac y Rob.

Duques de Cambridge

Kate y William, duques de Cambridge, demandaron a la revista Closer, luego de que publicaran imágenes de Kate Middleton topless, mientras se encontraba de vacaciones junto a su esposo, el príncipe William.

Todo sucedió en 2012, mientras la pareja se encontraba en el palacio del vizconde de Linley, al sur de Francia, tomando un descanso de sus actividades como miembros de la familia real británica, es decir, fuera de cualquier actividad y agenda, y fueron perseguidos por los paparazzi, captando a la actual princesa de Gales tomando el sol y nadando sin la parte superior del traje de baño.

La corona actuó en defensa de la pareja y emprendió una demanda contra la publicación que tuvo que pagar una indemnización de 100 mil euros por daños; además, la editora y el director de la publicación tuvieron también que desembolsar 45 mil euros cada uno como parte de los cargos para reparar el daño.

Hola, Gurú:

Voy a una boda de día y la invitación dice formal, es en una hacienda. ¿Qué hago? ¿me visto de largo o de corto? ¡Gracias! Bea

Hola, Bea:

Dado que es en una hacienda y de día, el formal no es tan formal. Para no fallar, sí lleva un vestido maxi, pero que claramente no sea de noche. Evita la pedrería, lentejuelas y transparencias y elígelo en un estampado floral (de pequeña escala si eres petite, pueden ser flores grandes si eres alta) o tropical o en un tono brillante como naranja quemado, rojo cereza, verde esmeralda o amarillo, ¡así no fallas!

Besos de Gurú, XOXO