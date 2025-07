Volver a empezar y ganar

El golf me ha dado momentos inolvidables, pero también me ha puesto a prueba de formas que nunca imaginé. El año pasado, fue uno de los más retadores en mi carrera. Tuve que mirar hacia adentro, hacerme muchas preguntas y volver a los fundamentos... No sólo de mi técnica, sino de mí misma.

Este trabajo, en lo personal y profesional, me dio un gran resultado la semana pasada: Victoria en el Islantilla Open, mi primer título en el LET Access Series (gira de ascenso en Europa).

Este deporte te reta, especialmente en lo mental. Aprender a reconocer qué herramientas usar en ciertos momentos, ha sido uno de los mayores desafíos. Y en lo físico, he descubierto que escuchar a tu cuerpo es un proceso que nunca se acaba. Pensé que lo entendía... Hasta que, hacia el final de la temporada pasada, me di cuenta de que todavía había mucho que aprender.

Vivir en giras tiene su lado mágico: Es una gran manera de conocer el mundo. Pero también es desgastante. Los cambios de horario, la alimentación, la cultura, la logística constante... Todo eso forma parte del día a día. A veces, terminar una semana se siente como completar un rompecabezas. Aun así, no lo cambiaría por nada.

Compartir esta temporada con Alejandra Llaneza es un regalo. No sólo es otra mexicana, sino alguien con quien crecí jugando en las clínicas del Club de Golf México. Poder vivir estos momentos juntas, ahora como profesionales, me llena el corazón. Es un honor caminar con ella.

A corto plazo, mi objetivo es recuperar la tarjeta completa del Ladies European Tour para 2026 y seguir representando a México. A mediano y largo plazo, tengo muy presentes los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Ya probé lo que se siente ganar una medalla de bronce, pero ahora quiero ir por una de oro para mi país.

Y a todas esas niñas mexicanas que sueñan con vivir del golf, quiero decirles esto: Sueñen a lo grande... Y después, multiplíquenlo. No dejen que las opiniones de otros limiten su visión. Sean pacientes, confíen en ustedes y conviértanse en sus mejores amigas. Todas tenemos miedos y creencias que superar. Enfrentarlos es parte del crecimiento.

Este camino no es fácil, pero vale cada paso. Y lo mejor está por venir.

Fernanda Lira

Golfista profesional mexicana

@ferlira7