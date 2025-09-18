Mexicanos al grito de golf

El golf mexicano vive hoy un momento destacado. Durante 2025, las jugadoras y jugadores —desde amateurs y profesionales— han mostrado un gran nivel alrededor del mundo.

El ascenso de Emilio González al PGA Tour es el logro más simbólico en esta temporada. No sólo porque se trata de la máxima categoría, sino porque el guanajuatense lo hizo con base en consistencia y mucha paciencia. Su triunfo en el Albertsons Boise Open, el mes pasado, lo catapultó directamente al mejor circuito del orbe, y con eso podremos disfrutar, a partir de 2026, de un representante tricolor en la élite internacional. No es un hecho aislado, el de San Miguel de Allende ha mostrado la madurez de un golfista que supo esperar.

El golf mexicano suma cuatro victorias europeas, gracias a Fernanda Lira —quien el fin de semana conquistó su tercer título de la campaña— y Alejandra Llaneza, en el LET Access Series, un circuito que funciona como la plataforma hacia el Ladies European Tour. Como ya es costumbre, la rama femenil mostrándose con firmeza. Y si hablamos de consistencia, la capitalina Gaby López continúa como el estandarte nacional, manteniéndose en el radar semana tras semana y representando al país en la gira más importante.

En los Majors, los destellos han sido igualmente memorables. El tapatío Carlos Ortiz firmó el mejor resultado varonil en la historia de México, con su cuarto lugar en el US Open. Por su parte, Abraham Ancer continúa firme en el LIV Golf, acumulando actuaciones sólidas que mantienen su nombre en la conversación internacional.

El futuro inmediato también tiene nombres propios. Álvaro Ortiz e Isabella Fierro avanzan con paso firme en el Korn Ferry Tour y Epson Tour, respectivamente, las giras de ascenso que —de sostener el ritmo— los llevarán al PGA Tour y la LPGA. Santiago de la Fuente inició su carrera profesional con resultados alentadores y proyección a largo plazo, mientras que Luis Carrera ha ganado dos veces en el Sunshine Tour de África.

A nivel colegial, los mexicanos mantienen resultados positivos. Lauren Olivares compitió en el Augusta National Women’s Amateur, reafirmando la presencia tricolor en escenarios que antes parecían lejanos. Mientras que, hace dos semanas, José Antonio Safa ganó su primer torneo como jugador de USC, uno de los programas universitarios en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Y los mexicanos no sólo destacan como golfistas, también como entrenadores. Giovana Maymon fue nombrada “Entrenadora del Año” en el Big 12, luego de llevar a la Universidad de Arizona al campeonato de la conferencia.

México cuenta hoy con golfistas consolidados y jóvenes promesas en proceso de maduración, figuras que representan la esperanza de nuevas generaciones.

Ramón Treviño

Editor Golf Shot

@ramontrevinof