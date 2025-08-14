Calentando la Ryder Cup

Con tanto movimiento en el PGA Tour y el LIV Golf, es importante no perder de vista el mejor evento que se vivirá este otoño: La Ryder Cup.

Este certamen divide a Estados Unidos y Europa en equipos de 12 golfistas y se juega mucho más que una copa: Se disputa el orgullo en un campo.

Para la edición 2025 (del 23 al 28 de septiembre), los estadounidenses buscarán recuperar el trofeo perdido en Roma hace dos años y mantener la jerarquía como locales, ya que no caen en esa condición desde 2012.

Al momento de esta publicación, tres estadounidenses han asegurado su lugar: El número uno del mundo, Scottie Scheffler; el campeón del U. S. Open, J. J. Spaun; y el californiano Xander Schauffele, quien ha tenido una temporada irregular y podría quedar fuera de los Playoffs de la FedEx Cup este fin de semana. Sin embargo, su tercer sitio en el ranking mundial le dio la clasificación.

Este domingo se definirán los seis clasificados automáticos de Estados Unidos, mientras que el capitán tendrá la libertad de elegir al resto del equipo. Por primera vez en la historia, los norteamericanos recibirán una ganancia: 200 mil dólares (más 300 mil, que deben ser donados a caridad); una decisión muy criticada por sus rivales.

Del lado europeo, ya cuentan con tres profesionales confirmados: RoryMcIlroy, Justin Rose y Tommy Fleetwood.

El gran ausente en los puntos es el español Jon Rahm, quien ha sido muy regular en el LIV Golf, pero sin victorias y tampoco tuvo buenas actuaciones en los Majors.

Europa dará a conocer su lista completa la semana posterior al anuncio del conjunto estadounidense.

Ramón Treviño

Editor GOLF SHOT

@ramontrevinof