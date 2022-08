La Jornada 8 del Apertura 2022, en cuanto al tema arbitral, parecía de regular a mala, pero —después de lo que vimos en el Estadio Azteca entre el Cruz Azul y el Toluca— es malísima. Hay muchas cosas que investigar y analizar, como el videoarbitraje, porque en el Querétaro vs Atlético de San Luis ya lo había demostrado Erick Yair Miranda, quien nada tiene que hacer en partidos de Primera División, porque hay jóvenes que tienen la esperanza de ser mejores e ir subiendo, mientras que Miranda ya nunca te va a dar más, por más que insistas.

Lo mismo pasa con Eduardo Galván, quien estuvo en el León vs Mazatlán FC, y eso que ambos son buenas personas. En el Necaxa vs Monterrey estuvo Diego Pacheco, un joven, lo cual aplaudo. En el Tijuana vs Puebla estuvo Luis Enrique Santander, quien se mantuvo en su nivel: de regular a malo, y como siempre muy dependiente del VAR.



Otro que es así es Marco Antonio Ortiz, quien estuvo en el Guadalajara vs Atlas. Y la verdad es que da pena, porque uno se da cuenta de que están esperando que el VAR les dé la solución.

Y la joya de la corona fue Fernando Hernández, en el Cruz Azul vs Toluca. El “mejor árbitro de México” hizo el peor arbitraje en muchos años.

Digo que es el “mejor árbitro”, porque en el torneo pasado le dieron la final Pachuca vs Atlas, y no la merecía, porque había hecho un trabajo de regular a malo desde los cuartos de final.

Es una buena persona, pero desde el VAR les estorban, porque no les ayudan.

Fue un desastre lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca, con los penaltis señalados y los que no. Un verdadero desastre lo que ocurrió, porque incidió completamente en

el resultado. Afortunadamente, quien no lo hizo fue Adonai Escobedo en el Pumas vs América, aunque fue muy arriesgado designarlo en un partido así, porque sabemos de lo que es capaz.

