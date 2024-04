Las camisetas diabólicas de AMLO

En una transformación de la magnitud que tiene la 4T, no solo hay genios visibles, cuyo brillo deslumbra, también hay otras inteligencias que, no por operar de manera discreta, casi anónima, son menos fulgurantes, y ese es el caso del genio anónimo que vinculó la imagen del presidente López Obrador a la Santa Muerte. Brillante.

Solo a una inteligencia superior se le pudo ocurrir plasmar en una camiseta un mensaje tan poderoso. Sí usted, no sabe de lo que este Arlequín le está hablando, permítame ponerle en contexto: la semana pasada, en la cuenta de X de Morena se posteó la fotografía de una camiseta negra con un estampado de la Santa Muerte poniéndose un dedo sobre los labios en señal de silencio, acompañada del mensaje: “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

Cómo podrá ver, el talento y la creatividad no tienen límites.

Sin embargo, como era de esperarse, los conservadores solo tardaron unos minutos en saltar y salir con la espada desenvainada y atacar la promoción hecha por Morena a la camiseta. Dijeron que la playera es violenta, amenazadora y machista. Pero, que van a saber estos retrógrados neoliberales de las políticas modernas de comunicación. Con esta imagen, el mensaje que el partido quiso enviar es claro y contundente: Nadie puede hablar mal de López Obrador después de todo lo que él ha hecho por México.

Si alguien se atreve a criticar a AMLO, luego de que él nos ha sacado de pobreza; ha acabado con la corrupción; nos ha protegido del crimen; nos salvó la vida en la pandemia; nos da pensiones y becas; nos ha comprado trenes, aviones; y lo más importante, se ha puesto incondicionalmente a nuestro servicio, como un siervo de la nación, esas personas, sinceramente, merece que se lo lleve patas de cabra.

Pero, afortunadamente, esas críticas conservadoras no han frenado la creatividad de las fuerzas morenistas, que ya preparan otras prendas, que le digo prendas, verdaderas piezas de arte popular. Y como este Arlequín tiene alma de reportero, se ha puesto a investigar, y está en posibilidad de darle una primicia. En breve, comenzarán a llegar al puesto de su preferencia nuevas versiones de camisetas de AMLO, y aquí le va un adelanto de los diseños.

Ellos son los creadores de la polémica playera de la Santa Muerte pro AMLO. Fotos: Captura de pantalla y Archivo / EL UNIVERSAL

Morena está por lanzar la camiseta que marcará tendencia para la temporada primavera-verano. Se trata de una playera con la imagen de Jesús Malverde, a quienes algunos consideran el patrón de los narcotraficantes. En su mano derecha, Malverde empuña su pistola es escuadra y apunta hacía el frente, mientras que la leyenda dice: “Un verdadero hombre, da más abrazos que balazos”. Las habrá en colores rojo sangre y en negro provenir. Seguramente será un éxito de ventas.

Y, ahora que los calores no ceden, y que se requiere que venga una buena temporada de lluvias, llegará a todos los puestos y plataformas la playera con el estampado de una gallina decapitada y sangrando a borbotones, con la frase: “Un verdadero hombre de la 4T sacrifica una gallina para que llueva”. Con esta prenda, usted estará tendencia y a la moda, y con un poco de suerte, logrará hacer algo para agradar al dios Tláloc y conseguirá que caigan unos buenos aguaceros.

Para la temporada vacacional de julio y agosto, vendrá una playera creada por los maestros del diseño de Morena, en colaboración con sus aliados y hermanos de transformación del Partido Verde. Esta, tendrá la imagen del Tren Maya surcando velozmente la selva de Quintana Roo, y la leyenda dirá:

Colocan manta en el Senado con playera de la Santa Muerte y la leyenda "un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Un verdadero ecologista de la 4T no habla mal de ambientalista AMLO”.

Y para la temporada otoño-invierno llegará una playera de manga larga y capucha, que en el frente muestre las siluetas dibujadas en el piso de los cuerpos de una mujer y un hombre, y junto a ellos, una pluma, un cámara y un micrófono. Debajo de la imagen la leyenda: “Prensa fifí, para que aprendan a respetar”.

En noviembre, para las celebraciones del el Día de Muertos, regresará la imagen de la muerte, esta vez, la calaca estará de perfil y tendrá un cierto parecido al doctor Hugo López-Gatell. Este modelo está pensado para burlarse de quienes llamaron a López-Gatell el “Doctor Muerte”. En esta camiseta, la muerte gatelliana estará sonriendo y la leyenda dirá: “Un verdadero macho patriota no habla mal del sistema de salud danés de AMLO”.

Para fin de año, ya con la nostalgia de la salida de AMLO de la presidencia, en las calles aledañas a Palacio Nacional se instalarán puestos en los que se ofrecerán todos los modelos de las playeras creadas durante el año. Habrá también llaveros, fotos y artículos varios con la imagen de López Obrador, además de los simpáticos y populares amlitos y también unas santasmuertitas y malverditos de felpa. Seguro encontrará en esos lugres el regalo perfecto de Navidad.

Y, como los conservadores no tienen sentido del humor, son mochos y se toman todo a pecho, seguro harán un escándalo y saldrán a decir que esas camisetas son diabólicas. Usted no haga caso y compre pronto su playera preferida, porque habrá tanta demanda que, en cuanto salgan a la venta, los fans de la 4T van a matar por tener una de ellas.

ME CANSO GANSO. - ¿Y usted ya sacrificó a su gallina?

Si usted no despescuezó y desangró una gallina como ofrenda a Tlaloc, como lo organizó el senador de Morena Adolfo Gómez en el patio principal del Senado de la República, después no venga a quejarse de la falta de agua en su casa. El gobierno puede hacer muchas obras e invertir dinero para que haya suministro de agua, pero si usted no apoya pidiendo la ayuda de las divinidades mexicas, la sequía no se va a acabar.