Mientras dizque elegimos jueces…

Diez cosas que pasaron, mientras “elegimos” jueces:

1. Estados Unidos impuso aranceles al aluminio mexicano. Más del 50%. Exitazo total de la relación bilateral gubernamental.

2. Caen las remesas de mexicanos 12%. Y sigue pendiente el “triunfo” del cándido embajador, que festeja que “sólo” aplicarán el 3.5% de impuesto.

3. El Estado mexicano gana un juicio a Genaro García Luna en Miami, Florida, Estados Unidos. Felicidades. Ya consintió o aceptó la jurisdicción norteamericana. En demandas contra México ¿también lo permitirá? Esa victoria tiene “ida y vuelta”.

4. Gran parte de la CDMX, con las primeras aguas vuelve a ser un lago, después de que “la izquierda” la gobierna desde hace más de un cuarto de siglo. Nada han hecho. Sigue anegándose. Miasmas donde mismo.

5. Avanzan los días, mucho juez democrático, y los asesinos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, en la impunidad.

6. El sargazo invade las costas de Quintana Roo. ¡Mucho Tren Maya! ¡muchos jueces del bienestar!

7. Ucrania lanza un ataque sin precedentes históricos contra Rusia, que hace peligrar la paz en Occidente, concretamente en Europa. ¿México desairará la invitación de Canadá para ir a Kananaskis, Alberta, al G7, con Francia, Inglaterra, Alemania, Japón y Estados Unidos, para no enojar a Cuba, Venezuela y Rusia?

8. Los maestros de la CNTE dieron un respiro con sus movilizaciones a la elección judicial en la CDMX, pero vuelven con sus plantones y protestas.

9. En Michoacán son aprehendidos 11 exmilitares colombianos que mataron a 8 soldados de la Guardia Nacional. ¡Ni un reclamo a Petro!

10. Mientras festejamos el triunfo de un indígena mixteco, (no purépecha, tarahumara, nahua, zapoteca, tojolabal, tzotzil, nuestra riqueza indígena es plural y es enorme), a la presidencia de la Suprema Corte, México gana en España (según AMLO nos debe pedir perdón), los premios Princesa de Asturias, 2025, de la Concordia, al Museo Nacional de Antropología e Historia; y el de las Artes a la fotógrafa Graciela Iturbide. Somos un país mestizo. Aguilar Ortiz, no son apellidos autóctonos. ¿Aguilar del Campo, de Castilla y León?, ¿Aguilar de la Frontera, Andalucía? ¿Aguilar de Segarra, Cataluña?; y el apellido Ortiz, es más vasco que la boina, la “txapela”. El futuro presidente de la Corte parece tentativa de homicidio del “Ulises Criollo” de José Vasconcelos.

Nada de qué preocuparse, ya tenemos jueces electos. Las remesas se incrementarán, los aranceles desaparecerán, la jurisdicción norteamericana extraterritorial se detendrá, el agua en CDMX correrá por las alcantarillas y se aclararán los asesinatos de los colaboradores de la señora Brugada, el sargazo en Quintana Roo atraerá más turismo, una resolución de los nuevos jueces pacificará a Ucrania y Rusia, la CNTE ya no pedirá ni una moneda, el narco dejará de contratar colombianos, y recuperaremos el territorio que nos legó España, cuando en México, el 7 de marzo de 1815, se instaló el primer Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, en Ario de Rosales, Michoacán. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Texas, serán nuestros cuando el nuevo presidente del poder judicial se quite la toga, y se vista de pantalón y camisa de manta, con sus paliacates rojos a la cintura y al cuello, y empiece a cantar “Qué lejos estoy del suelo donde he nacido…”

Diputado federal