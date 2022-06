Ricardo Ferretti queda en el olvido

De los 18 equipos de Primera División, ninguno confió en Ricardo Ferretti como su entrenador para la temporada Apertura 2022. Con esto, se rompen 31 años de dirigir continuamente para el Tuca; Pumas (en dos etapas), Chivas, Tigres (tres eras), Toluca, Morelia y Juárez, sus conjuntos, de los que nunca fue despedido, en los que nunca dejó de entrenar desde 1991.

Ferretti, además, fue entrenador interino de la Selección Nacional cuando vivió su peor racha de la historia y en la Federación Mexicana de Futbol lo traicionaron, ya que luego de ganarle a Estados Unidos el pase a la Copa Confederaciones, decidieron traer al flamante Juan Carlos Osorio.

Como palmarés, tiene siete títulos de Liga: cinco con Tigres, uno con Chivas, uno con Pumas, además de Copas y campeonatos internacionales, como la Concachampions. Aunado a eso, presume haber quedado en segundo lugar del Mundial de Clubes con los de la UANL, tras caer en la final de 2021.

Hoy, el Tuca no tiene espacio en ninguno de los clubes del futbol mexicano, y tampoco es para calificar el hecho como algo negativo, ya que lo que le sucedió con Juárez y la manera en que terminó su corta etapa en este equipo, no es la forma en que debió despedirse del futbol. Eso es lo malo de que, en muchas ocasiones, los personajes del balompié no saben en qué momento parar, y no aprovechan para hacerlo en los mejores momentos de su carrera.



Tampoco es que algún equipo o la misma Femexfut le deban algo a Ferretti. Si Chivas no lo agarró, pese a la necesidad de tener un mejor técnico en su banquillo, algo debe haber ahí que no convenció por parte del Tuca o de la gente que tiene alrededor, para hacerse cargo de un proyecto como este. Insisto, tampoco es que el Guadalajara le debiera algo.

Ahora bien, si para este torneo el Tuca no agarró a algún equipo, quizá sea difícil que regrese a dirigir, aunque siempre existirá quien —en la desesperación— recurra a un personaje como éste, sin importar que lo último que haya hecho no corresponda a lo que se esperaría de su jerarquía. Claro que también hay que recordar la manera en que salió de Tigres y eso probablemente le haya jugado en contra en estos momentos, lo que no impide que sea raro que —hoy por hoy— pase desapercibido.

En verdad que es triste ver que un personaje como el Tuca se vaya del futbol, o al menos eso parece por ahora, así, como si nunca hubiera sucedido nada con él, como si no hubiera ganado nada. Pudiera caer bien o mal, pudiera no ser el más pulcro en su andar o en su comportamiento, pero no dejaba de ser una figura del futbol mexicano por muchas circunstancias; sin embargo, hoy Ricardo Ferretti ha quedado sin equipo y en el olvido.

