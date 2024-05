El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski propuso que las terapias hormonales y cirugías de afirmación de género deban de incluirse en el cuadro de atención del sector salud público.

Al participar en el conversatorio ”Una ciudad para todes” Oganizanizado por la ONG Impulse CDMX, el abanderado emecista también apuntó que se requiere atender la violencia que se vive en los espacios nocturnos, además de fortalecer la salud mental para combatir el suicidio.

“Creo que en el sistema de salud tiene que venir acceso a terapias hormonales, eso tiene que estar incluido. A mí me duele profundamente, una mujer trans en nuestra ciudad tenga una esperanza de vida de 30 años, menor que cualquier otra persona. Esto es inaceptable y como sociedad lo deberíamos de asumir”, sostuvo.

“El tema de terapias hormonales, la cirugías de afirmación de género tienen que estar incluidas en el cuadro de atención del Sector Público, para que las personas que lo quieran realizar no tengan que acceder a metodologías y a espacios que no sean seguros”, señaló.

Agregó que la discriminación se debe de borrar. “Mi gobierno va a ser el más abierto en la historia. No podrá ver ningún tipo de discriminación en el más mínimo sentido. Apoyaremos cualquier legislación que estimule que ayude a la diversidad y haremos la política pública que nos corresponde y no, ahora sí que no de dientes para afuera, sino por convicción absoluta”, aseveró.

El abanderado naranja se pronunció a favor del matrimonio igualitario, reconocimiento por la vía administrativa del derecho a la identidad de género y la adopción homoparental. Además expresó un rotundo en contra, de aquellas prácticas para corregir la orientación sexual y la identidad de género, llamadas “terapias de conversión”.

