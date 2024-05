El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, aseguró que en la Ciudad de México no hay planeación,"todo va saliendo por ocurrencias, por momentos, por hígado".

“Sin planeación no hay nada. Sale mucho más barato invertir muy bien el 3 % del proyecto en planearlo para que después se haga bien. Una ciudad no puede estar sin planeación, y aquí no planeamos nada. Todo va saliendo por ocurrencias, por momentos, por hígado. Necesitamos un plan”, indicó el emecista durante el encuentro con líderes de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI), a quienes planteó sus propuestas en materia de agua, vivienda, seguridad e inversión.

“Yo sí sé como hacer las cosas”, remarcó el abanderado naranja y refirió que se requiere salir a buscar la inversión, ya que la economía se estimula.

Leer también: Salomón Chertorivski propone cambiar enfoque para combatir el crimen en CDMX

“La economía está destrozada, no estamos creciendo, no se invita a la inversión, no se sale al mundo a buscar inversión” y recordó que fue quién alentó que llegará la fórmula 1 a la capital y promocionar la marca CDMX en el extranjero.

“Las economías se estimulan. Necesitas ir a buscar la inversión y traer los momentos que te generan estímulos a la economía. Esta ciudad lo tiene todo, pero la hemos dejado muy pobre”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/cr