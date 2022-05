No todos los que irán a Qatar 2022 lo merecen

La lista de 38 futbolistas que dio Gerardo Martino a la Dirección de Selecciones Nacionales, para los tres amistosos en Estados Unidos y los dos primeros juegos de la Nations League, lleva el lapidario mensaje para algunos jugadores que —ya fuera por su buen futbol o por los promotores que tienen en los medios de comunicación y redes sociales— tenían alguna esperanza de ir a Qatar 2022.

Incluso, de ese numeroso grupo que se concentrará para estar en Dallas a partir de la siguiente semana, también habrá que descartar a por lo menos 10 u 11 elementos, pensando en que se concrete la posibilidad de que los equipos puedan inscribir hasta a 27 jugadores para la próxima Copa del Mundo.

Y así, hombres como Javier Hernández, Alan Mozo (de quien sus defensores seguramente dirán que está lesionado), Aldo Rocha, Juan Pablo Vigón o Víctor Guzmán están descartados para el Mundial, a menos de que en verdad ocurra algo sumamente extraordinario en la mente del Tata Martino, quien tiene bien definido a su grupo, por más que haya futbolistas a los que constantemente llama, pero que no sirven para maldita la cosa. Vaya, hasta le ha alcanzado a Marcelo Flores para estar en esta convocatoria tan importante, aunque hay que decir que tampoco es que tenga el boleto seguro a Qatar, así que lo mejor es no dejarse engañar por los mensajes de aquellos que, por haberle visto dos partidos con la Sub-23 del Arsenal y aprenderse sus estadísticas, ya creen que lo conocen y que pueden calificarlo como la gran esperanza del futbol mexicano.



Pero así como se cuestiona a Flores, a su familia y representante, por la manera en que han buscado amarrar su convocatoria al Mundial, también hay que reflexionar sobre el llamado de jugadores que, si bien han sido parte de todo el proceso de Martino, hoy por hoy no tienen nada qué hacer en la Selección Nacional. La lista es encabezada por Rodolfo Pizarro, Luis Romo y Jesús Gallardo, perdidos con el Monterrey y con un muy bajo nivel en los últimos meses como para pensar que algo va a cambiar en cuanto se pongan la camiseta de México. Y este tipo de decisiones son las que han llevado al Tata a no recuperar el funcionamiento de su primer año con este equipo. Se ha aferrado a estos jugadores, cuando es evidente que no le darán con el conjunto mexicano lo que no han dado con sus equipos.

Otros que han sido llamados, pero que no estarán en Qatar, son jóvenes como Luis Chávez, Erick Sánchez o Kevin Álvarez, del Pachuca, que quizá no les alcance para ir a la Copa del Mundo pese a estar en esta lista, pero que son parte de un grupo de jugadores con una buena proyección para el Mundial Tripartita. Quedan muy pocos lugares en la mente del Tata para Qatar, aunque eso no es realmente lo importante, sino que se vea una mejora del equipo, que salga de la dinámica negativa que puso en peligro la continuidad de Martino, para no ir a Qatar solamente a hacer el ridículo.

