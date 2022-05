Saúl Canelo Álvarez perdió contra Dmitry Bivol, pero no todo fue malo para el peleador tapatío. Logró “destrozar” al futbol en su fase de reclasificación. Pese a que se dio la combinación de un enfrentamiento con dos de los cuatro equipos más populares del país, el involucramiento de la afición por el llamado repechaje estuvo lejos, lejísimos, de lo que generó el boxeo el sábado por la noche.

El partido Cruz Azul vs Necaxa no tuvo más de ocho puntos de rating, el de Puebla vs Mazatlán cerró en casi siete; Monterrey vs San Luis no debe considerarse en los niveles de audiencia, ya que no es representativo al ser transmitido en sistemas de paga. Por eso, el comparativo es directo. Dos canales de televisión abierta transmitieron simultáneamente la pelea del Canelo Álvarez y el partido Chivas vs Pumas.



Los resultados, según Nielsen Ibope, fueron: Canelo vs Bivol: 27.5 puntos de rating. Azteca Deportes: 15.7, Televisa: 11.8. Chivas vs. Pumas: 14.3 puntos de rating. Azteca Deportes: 8.9, Televisa: 5.4. Fueron 13.2 puntos de diferencia entre una transmisión y la otra... ¡Una barbaridad! Es por eso que no se entienden las declaraciones de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien asegura que se mantendrá el repechaje, porque a la gente le encanta. Pues si esa diferencia de audiencia muestra los gustos de los aficionados, deberían ser más autocríticos y entender que los números delatan lo contrario a popularidad, y eso que tuvieron la coyuntura de contar con un partido entre dos de las aficiones más numerosas del país.

Si el repechaje se reinstaló para recuperar parte de lo perdido económicamente por la pandemia, tampoco es que tenga que quedarse para siempre. Seguro, en los estudios que realizaron las diferentes gerencias de la Liga inmiscuidas en el tema, tienen el tiempo en que debe durar el retorno de la reclasificación con relación a la recuperación económica. Deben apegarse a ese plan y no pretender que esta etapa sea permanente.

El boxeo, en específico las peleas de Saúl Canelo Álvarez, es el rival a vencer para la Liga MX, ya que este evento, que se vende bien y con solamente dos o tres funciones al año, le termina por dar golpes de realidad al tan sobrevalorado repechaje, que en este Clausura 2022 solamente tuvo un partido a la altura de lo que se jugaba, que fue el Chivas vs Pumas, con todo y que los otros tres enfrentamientos se definieron con el drama de los penaltis, pero —en verdad— dejaron mucho qué desear.

