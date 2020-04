Las piezas clave del futbol

En una Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol, los votos están divididos de la siguiente forma: Liga MX posee el 55%, el Ascenso MX el 5%, la Liga Premier (antes Segunda División) el 18%, la TDP (antes Tercera División) el 13% y el Sector Amateur el 9%. Para que se apruebe un proyecto, como es el caso de la Liga de Expansión MX, se requiere del 80% de los votos; es decir, la Premier y la TDP serán claves.

¿Cómo deben actuar?, ¿apoyar la Liga de Expansión MX?, ¿apoyar al Ascenso MX para mantenerlo? Esa pregunta se ha escuchado o se ha leído a lo largo de los últimos días con otro tipo de mensajes, en los que sin conocer bien los alcances o las prioridades de estas categorías, los acusan con chantajes o con juicios apresurados.

Asegurar que la Liga Premier, la TDP y el sector Amateur se doblarán ante presiones o ante dinero para votar a favor de abolir el ascenso es jugarle al adivino, porque en los proyectos de las primeras dos, también tienen la aspiración de ir subiendo en esta escalera del futbol profesional.

Resulta hasta cómodo para algunos que no supieron pelear por mantener su posición y para otros que desde afuera señalan por señalar, poner contra la pared a los que hoy deben votar en la decisión de mantener o no el ascenso y el descenso.

Todas las categorías del futbol profesional en México tienen sus agendas, sus obligaciones, sus necesidades y por supuesto su toma de decisiones en busca de lo que consideran mejor para sus integrantes. Seguramente, la decisión que tomen estas divisiones no será cuestión de una sola persona. Así que no es justo cargarles con la responsabilidad de lo que pueda ser el futuro del futbol mexicano. Hay muchos equipos involucrados en estas decisiones, solamente en la Liga Premier existen 43 y en la TDP, 195.



Claro que su voto cuenta y que será decisivo en esta situación, pero quizá tienen los mismos u otros problemas que el Ascenso, situaciones que deben trabajar para aspirar a más y, por qué no también hay que decirlo, limpiar sus competencias de lo que no les hace bien o no los deja crecer.

Será mejor que se vean reflejados en lo que sucedió con el Ascenso, que por no sanear todos esos problemas o errores que no les dejaron crecer o trascender, ahora están en la puerta de la desaparición. Eso será muy importante tanto para la Liga Premier y la TDP. En el caso del sector Amateur, mantener y mejorar los programas que han implementado.

Este viernes será otro de esos días clave en la historia del futbol mexicano, pero que no busquen villanos, que no busquen a quién echarle la culpa de los errores de otros. Que entiendan, cada quien es responsable de sus errores y de las consecuencias de los mismos.

