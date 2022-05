Comienza la etapa seria para Gerardo Martino en el camino final a la Copa del Mundo Qatar 2022. El técnico nacional debe recuperar al grupo que dirige, regresar a las bases y a lo que le dio los buenos resultados que le mantenían en tranquilidad durante los primeros meses de su gestión.

Porque es cierto que, como se publica en esta misma edición, los centros delanteros que ha llamado para esta gira han tenido una mala temporada en lo personal, lo cual se ha trasladado a lo grupal; sin embargo, hay otras cosas por trabajar dentro del funcionamiento de este equipo mexicano.

Desde la misma línea defensiva hasta los delanteros. En estos momentos, tienen la oportunidad de comenzar desde abajo para ir mejorando, y no fallar ahora que tiene el tiempo para encontrar de nuevo la fórmula. Son seis meses en los que, si bien no tendrá a los jugadores en todo momento, pero no habrá la presión de sacar resultados, como en la eliminatoria, así es que ahora podrá manejar sus tiempos de mejor forma y evitar apurarse en la toma de decisiones.

Porque de los 38 jugadores que estarán en esta gira de verano, la mayoría se irá una vez que terminen estos partidos. Solamente los que se queden trabajarán para lo que viene en la Nations League.

Claro que también tendrán que poner los jugadores de su parte y esa es otra de las labores del Tata, la del convencimiento, hacerlos entender que deben ir para el mismo lado. Ese es el plan de Martino, quien se tomará su tiempo para encontrar esta dinámica de cabildeo y motivación, incluso con las familias, que entiende que son una parte importante en el entorno de los futbolistas.

Hoy, Martino necesita mantenerse en calma, generar confianza y olvidarse de los pésimos meses que vivió por sus descuidos. De lo contrario, seguirá en esa mala dinámica que lo ha llevado a ser el blanco de innumerables críticas; todas, bien merecidas.

@gvlo2008

[email protected]