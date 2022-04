El mayor golpe contra Qatar 2022 vino desde adentro de la FIFA

Más allá de la anunciada continuidad de Gerardo Martino, por parte de la gente de la Federación Mexicana de Futbol, como Yon de Luisa y Gerardo Torrado, y de esperar para saber cómo evoluciona la salud y el problema en el ojo derecho del técnico nacional, hay un tema que disparó de nueva cuenta los cuestionamientos sobre la FIFA y la manera en que reparte las sedes para las Copas del Mundo.

Porque, en pleno Congreso del organismo, ante los más altos mandos del gobierno qatarí, ante Gianni Infantino —presidente de la FIFA— y otras muchas decenas de líderes del balompié (incluidos exfutbolistas), la presidenta de la Federación de Noruega, Lise Klaveness, se plantó enfrente de todos para asegurar que hacer el Mundial en Qatar es algo “inaceptable”.

Por supuesto que después de esto vinieron los reclamos de quienes ven o no ven todo lo que ha habido alrededor de esta sede. Y no es nada en contra de las costumbres de Qatar, ni su gente, pero han sido documentadas —en distintas ocasiones— las condiciones en las que han laborado muchas personas, que no han sido las mejores, y que han sido apenas algunos de los duros señalamientos en contra de los organizadores de Qatar 2022.



Después de la presentación de Klaveness, quien fuera jugadora y seleccionada de su país de 2001 a 2011, fue el turno de algunos de sus colegas, hasta que llegó al estrado el secretario general de la próxima Copa del Mundo, Hassan Al Thawadi, quien aseguró que la noruega no tenía ni idea de las costumbres de Qatar y la invitó a visitarlo “para conocer más”.

Hoy por hoy, muchos de los presentes en el Congreso y el sorteo para el próximo Mundial han preferido no mover más esos temas en los que los señalamientos a las autoridades qataríes los dejan mal parados. Pero la noruega Klaveness fue contundente, sobre todo porque tiene razón.



Quedan cerca de ocho meses para el inicio del Mundial en Qatar. El país sigue en construcción y, aunque reportan que están listos para albergar la Copa del Mundo, han sufrido un duro revés desde adentro, gracias a las críticas de una mujer valiente que puso en la agenda —de nueva cuenta— estos temas que parecía habían dejado debajo de la alfombra, en donde nadie los viera más.

“La FIFA tiene que dar ejemplo”, sentenció Klaveness, y tiene razón, aunque eso pudiera perjudicar los intereses económicos.

