Chivas mete miedo

No ha sido producto de la casualidad la manera en que el Guadalajara eliminó, humilló, fulminó a los Pumas en su duelo de reclasificación. Es más, a este equipo tapatío hay que meterlo entre los favoritos para el título de este Clausura 2022. Y no es palabrería barata, es simplemente reconocer que la manera en que terminó la fase regular del torneo y la forma en que liquidó el enfrentamiento ante los universitarios los han convertido en uno de los clubes que mejor funcionamiento tienen hoy en día.

No tiene nada de malo reconocer esto, sobre todo cuando es tan evidente gracias a lo que ha hecho Ricardo Cadena como entrenador de este equipo. Queda claro que éste señor, Cadena, sí es director técnico y no solamente un personaje que gracias a la relación que tiene con el dueño del equipo se sentó en el banquillo de este equipo como Marcelo Michel Leaño.



Queda más que claro que Amaury Vergara se tardó demasiado en tomar la decisión de quitar a Michel Leaño, quien llevó al ridículo a este club. ¿Por qué considerar al Guadalajara como candidato? Por el simple hecho de haber sido el único equipo en todo el repechaje que no jugó a no perder, que propuso, que salió a comerse al rival, que en una buena comunión con su gente generó lo mejor de esta fase del torneo.

Y es que de todos los demás que se clasificaron a los cuartos de final, en verdad que no es entendible cómo le gusta sufrir a los entrenadores y cómo dejan todo a la suerte en la tanda de penaltis. Eso hicieron Cruz Azul y Puebla, que iban ganando sus series y los empataron luego de echarse para atrás, para luego definir todo en la tanda desde los once pasos. El caso de San Luis es diferente, pero tampoco puede ser considerado un protagonista en la Liguilla.

La clasificación del Guadalajara ha generado el clásico tapatío, que destaca entre los duelos de cuartos de final, aunque no tendrían que quedar mal otros duelos como el Tigres vs Cruz Azul y el América vs Puebla. Intrascendente, sin duda, el Pachuca vs Atlético de San Luis.



La gran farsa de Pumas.

Quedó demostrado que en el futbol no sólo se puede ganar con garra, con espíritu. Ese fue el caso de Pumas, y no por Andrés Lillini, quien en verdad ha hecho un trabajo extraordinario con una plantilla que ayer quedó claro, está muy por debajo de lo que se necesita para poder pelear por los títulos. Los fracasos de Pumas no tienen que ver con su técnico, sino con quienes llevaron a esos refuerzos que no sirven par amaldita la cosa, jugadores como los brasileños que no saben ni correr.

Quienes llevaron a esos hombres al club son los verdaderos culpables de las nuevas fustraciones entre la afición universitaria. Seguramente vendrán más cambios en la plantilla de Pumas, pero si sigue la tendencia en la forma de manejar a este equipo, puede quedarse Lillini y volver a hacer un equipo que contienda, pero seguirán sin ganar algo.

