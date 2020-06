Aumenta la responsabilidad del futbolista en tiempos de Covid

Listo el protocolo de salud para el regreso de la Liga MX, pareciera que el regreso del futbol en México va en tiempo y forma; sin embargo, todo dependerá de los mismos personajes que deben obedecerlo.

Se trata de un documento bien hecho, muy valioso, sobre todo si quienes deben seguirlo lo hacen al pie de la letra, para evitar que los riesgos se incrementen y que el futbol, en este caso, pueda andar en esta nueva normalidad con la que ahora todos tenemos que vivir.

Algunas cosas de este protocolo ya las habíamos visto en otros lugares del mundo, como en Alemania y la Bundesliga, pero otras —que ahora las veremos más de cerca— llaman mucho la atención.

Las medidas están divididas en cuatro fases, de las cuales la 1 y 2 ya no nos son tan extrañas, porque —insisto— ya vimos cómo funcionan en otras partes. Las que llaman más la atención son la 3 y 4.

Seguramente, también se han implementado o diseñado puntos similares en otras Ligas, pero son para considerar los puntos de las concentraciones (que vendrían desde una pretemporada), los viajes; incluso, las comidas grupales.

De los futbolistas, como lo dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes el doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, debemos esperar “disciplina y honestidad”.

Ojalá estén conscientes de todo lo que está en juego y no me refiero al futbol, sino a la salud, a la vida de muchas personas. Será clave también que las personas que designen los clubes para atender a los jugadores, en todos los sentidos, tengan un gran compromiso para reducir riesgos, de los futbolistas y de ellos mismos, porque aquí no se trata de “cuidar” solamente a los jugadores, sino a todos los involucrados.

Es entonces que surgen preguntas que tienen que ver con los pasos hacia adelante que da la Liga para su regreso.

Una de las más importantes es qué pasa con los árbitros. Ya también se publicó en nuestro sitio de internet que los silbantes han regresado a entrenar en sus casas, pero que no les han dado una fecha para iniciar con las pruebas Covid-19, lo cual también es muy necesario para seguir con los planes del regreso a la competencia.

Estos exámenes los van a hacer en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol y, como lo hacen los clubes, será la FMF la que cargue con el costo.

Además, y sin hacerla de policía, tendrán que estar atentos de algunos de los puntos que se marcan en el protocolo, como el de evitar los saludos, respetar las distancias, NO ESCUPIR (que ya de por sí es muy desagradable) y que las personas en la banca mantengan su distancia.

Insisto, no serán las niñeras de nadie, pero sí tendrán que estar al pendiente, además claro, de cumplir con su parte del protocolo, como el resto de los involucrados.

Riesgo siempre existirá en medio de una pandemia hasta que no exista una vacuna, por eso es muy importante que estos protocolos se sigan al pie de la letra, por más exagerado que parezca, ya que quien no lo haga, quien no sea honesto consigo y con sus compañeros, los expondrá y expondrá al futbol a volver a parar, con todas las implicaciones que ya vimos que esto puede tener.

