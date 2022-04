Aunque no debería ser utilizado como pretexto, si es que no logra darle la vuelta a la eliminatoria por las semifinales de la Concachampions ante los Pumas, la baja de Carlos Rodríguez es para el Cruz Azul uno de esos golpes de los que algunos equipos no pueden levantarse. Después de salir lesionado ante Mazatlán en la última jornada de la Liga MX, el mediocampista se unió a José de Jesús Corona y Juan Escobar en la lista de ausencias del conjunto cementero.

Con la baja de Rodríguez, el equipo cruzazulino pierde una pieza importante en la elaboración del juego ofensivo, un elemento que —junto con Uriel Antuna— encontró rápidamente acomodo en el juego del equipo que dirige Juan Reynoso y comenzó a producir. Al momento, ha marcado tres goles y suma tres asistencias, aunque su peso específico dentro del mediocampo del cuadro celeste va más allá, siendo equilibrio.



Como sea, en la vuelta de las semifinales de la Concachampions ante los Pumas, es ahora el Cruz Azul el que está obligado a revertir el marcador global. Para ello se enfrenta a un equipo del que hemos visto grandes proezas, hazañas que pocos pensaban que podían lograr y que han cristalizado, para generar ilusión a una afición que se ha acostumbrado a sufrir con ellos.

Y todo eso con Andrés Lillini como entrenador, un hombre infravalorado, pero que ha demostrado una gran capacidad para hacer que sus futbolistas no solamente muestren un gran desgaste físico en busca de trascender (lo cual no debería sorprendernos, ya que es lo menos que se puede esperar de un profesional), sino que además ha logrado generar esa mentalidad de nunca darse por vencidos, tal como sucedió justo ante el Cruz Azul, por ejemplo, en el Apertura 2020, cuando después de perder 4-0 la ida de las semifinales de dicho torneo, le dieron la vuelta en el global en una noche épica en Ciudad Universitaria, para avanzar a la final ante el León.

En esta ocasión, el panorama es distinto y son Lillini y compañía los que llegan a la vuelta de la semi de Concacaf con la ventaja y la necesidad de demostrar que pueden trabajar y planear el juego a partir de eso. Son ahora los Pumas los que deben mostrar que no solamente son un equipo de garra que puede remontar la adversidad, sino que además son un equipo de futbol que puede manejar las emociones y el marcador (sin que esto signifique que se van a echar atrás).

Y del otro lado, el Cruz Azul tendrá que ir contracorriente, sin piezas importantes, pero con la obligación de no fallar en uno de los dos torneos que tiene en la agenda para este primer semestre de 2022. Sin pretextos y con las obligaciones de uno y otro lado, se espera que sea un duelo entretenido, de esos que se dan poco, pero que tanto añora la afición.

