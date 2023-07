México corre peligro en la Copa Oro

La Selección Nacional Mexicana no es favorita contra Jamaica para avanzar a la final. El juego de esta noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, es muy parejo, y si los seleccionados mexicanos pretenden seguir en el torneo, deben entender que los caribeños son rivales de mayor categoría; nada que ver con los que han enfrentado hasta ahora. El equipo de Jaime Lozano necesita imponer condiciones lo más rápido posible y mantener un nivel alto lo que dure el partido. No puede cometer errores, porque lo echan y se vienen una ola de críticas y cuestionamientos que tratan de evitar los nuevos directivos de la Federación, que tienen presupuestado ganar el certamen con todo y el interinato en la dirección técnica. No ganar la Copa Oro sería el primer gran fracaso de la gestión de Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, por eso es que le andan cumpliendo a los jugadores todo lo que piden.

Si la Selección Mexicana tropieza en la Copa Oro frente al cuadro jamaicano, la esperanza de Jaime Lozano para mantenerse como técnico será nula, pero si la gana es posible que le dejen la responsabilidad.

Quedarse con las manos vacías sería desastroso para la Selección Nacional, se sumaría una nueva humillación, otro gran ridículo que va haciéndose costumbre.

Difícilmente veremos cambios en el once inicial del equipo mexicano, por la importancia del compromiso; experimentar a estas alturas sería muy arriesgado, ya vimos lo que sucedió contra el cuadro de Qatar, que terminó con una dolorosa derrota. Seguro hay mucho nervio en estas horas previas a la semifinal, ya sabrán con su experiencia cómo trabajarlo.

Los jamaicanos son una selección que ha ganado, que ha crecido mucho en el área. Su crecimiento ha sido muy bueno y rápido gracias a los jugadores, que aunque no ocupan un lugar en los equipos más destacados de Europa, andan “regados” muchos de ellos en el viejo continente en clubes de la Premier League o la Championship de Inglaterra.

Vuelven a sonar los nombres de Leon Bailey (Aston Villa) y Michail Antonio (West Ham), dos amenazas en la delantera que necesitan ser bien vigilados, porque son certeros y más cuando se trata de jugar contra México. Los Reggae Boyz eliminaron a nuestra selección en las semifinales de la Copa Oro de 2017. Querrán saborear de nuevo el triunfo.

Se viene un juego muy bravo para la Selección Mexicana. Ojalá que venga un buen desempeño del equipo, pero si pierde, que se atenga a las consecuencias; si gana, muy bien, se irá para arriba la confianza de todos.

Ojalá y no se manche el encuentro de esta noche con alguna decisión polémica que es más viable beneficie a México que a Jamaica que todo sea claro para no caer en suspicacias y conflictos de posibles arreglos.