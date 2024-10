Germán Berterame, el reflejo del pésimo trabajo de la Liga MX

La convocatoria de Germán Berterame a la Selección Nacional confirma que hay cosas que, desde hace años, funcionan muy mal en el futbol de este país. El llamado del naturalizado mexicano hace evidente el pésimo trabajo de las canteras, que pasaron a ser un gran negocio para los clubes. Increíble que se tenga que llegar a este extremo, porque no hay centros delanteros nacidos en México para cubrir un sitio que les pertenece en el equipo nacional, sin contar que ya se buscan jugadores con raíces mexicanas en otros países, porque los de aquí no sirven para llevar al combinado a otro nivel, pero esa será otra historia.

Otro naturalizado en la Selección Mexicana; no basta con Julián Quiñones. Berterame es un “oportunista”, no tiene identidad con este país. El interés del argentino es jugar un Mundial. Sabe que lo puede hacer con México, porque en la selección de su país es imposible, no está a la altura de portar los colores de la Albiceleste. Nunca lo llamaría Lionel Scaloni o cualquier otro entrenador.

Berterame podrá ser más joven que Henry Martín y Raúl Jiménez, pero no es mejor que ellos. No marca diferencia, pues no es Cardozo, Gignac, Cabinho o Suazo, por mencionar a algunos que hubiéramos querido en la Selección.

Henry Martín, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y hasta jóvenes como Armando González, Ettson Ayón o Alí Ávila, necesitan cerrar filas para defender la posición. No estoy en contra de los naturalizados, pero cuando es obvio que se arreglan papeles no por cariño ni agradecimiento a un país, no merecen un lugar. Me revientan la cabeza estas decisiones, habrá que ver cómo las maneja Javier Aguirre.

Por cierto, ya entendemos por qué no hubo una sanción más fuerte para Germán Berterame cuando fracturó a Avilés Hurtado: Estaba de por medio su llamado a la Selección Mexicana.

@elmagazo