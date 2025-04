Todo está en manos del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), pero la FIFA ya tiene armado un PlayOff/Show para encontrar al que ocupará el sitio del expulsado León.

“En un par de semanas, vamos a tener la decisión final y definitiva del TAS. Vamos a respetar lo que se está mirando. Si el Tribunal Arbitral del Deporte confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, la opción es posiblemente jugar un Playoff entre el equipo que perdió la final con el León, que es el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking [de la Concacaf], que es el América”, aseguró Gianni Infantino, presidente del órgano rector del balompié mundial.

Bajo los parámetros, reglas y decisiones del dueño del evento, se hace lo que la FIFA quiera. No es culpa del América ni del LAFC, es del León, por todo lo que ya conocemos. Acá el tema es ese partido que están por sacarse de la manga para ocupar el lugar 32 de la competencia, en caso de requerirse. El gran perdedor es el Alajuelense, de Costa Rica. Los centroamericanos prendieron la mecha, aventaron cuanta gasolina quisieron, generaron un incendio y se quemaron... La FIFA los dejó fuera de la ecuación.

Al equipo de la MLS nadie lo cuestiona; es más, a nadie le interesa si está o no. El América es el que, como siempre, despierta tantos cuestionamientos y enardece la polémica. Las Águilas, por el ranking que están tomando en cuenta, son las que merecen aparecer en el radar de la FIFA, les guste o no. En el último año y medio han sido los mejores de la Liga MX y de la Concacaf, por los puntos que sumaron. Entonces, en lo deportivo tienen todo el derecho. Incluso sin juego de por medio, la FIFA podría llevar al América por invitación o dedazo, pero el negocio va por delante y no desea perder varios millones de dólares.

Será a finales de abril o principios de mayo cuando conozcamos la suerte del León y el América.

Si es por justicia deportiva, el León debe quedar fuera, por quebrantar el reglamento, y el América ganar su lugar en la cancha. Si va el equipo de André Jardine al Mundial de Clubes, negocio redondo para la FIFA y todo lo que mueve el evento.

@elmagazo