El problema no es el Chicharito, es Chivas

Increíble que el Guadalajara no cuente con un delantero centro de impacto para competir en la Liga. Absurdo que el segundo equipo más popular del futbol mexicano y uno de los cuatro grandes sufra, desde hace años, por un jugador tan importante. No lo encuentra, no lo prepara, no le atina, no lo construye. Chivas no debe permitirse pasar por esta clase de problemas; arrastra su prestigio. Ya vive bajo el mal hábito de hacer el ridículo torneo tras torneo.

Los millones que ha gastado el dueño por atinarle a esta relevante figura del club han sido un desperdicio, la cantidad está exageradamente por encima de la calidad. Urge que el famoso Rebaño Sagrado le exija de manera enérgica a su grupo de inteligencia deportiva para que localice a un goleador efectivo, capaz de intimidar a los rivales; un líder y referente digno de representar a la institución rojiblanca.

Chicharito es el ejemplo más reciente de una pésima inversión. Ausencias prolongadas por recuperación, recaídas por lesión y fallas garrafales en el área han sido parte del regreso de Hernández. Javier no es figura, tampoco héroe, mucho menos la solución que necesita el chiverío. El afamado futbolista es uno de los peores fichajes en la historia del Club Guadalajara, una pena, porque había esperanzas ilimitadas en él.

Hernández es sólo parte del problema, como sucedió con Oribe Peralta, por ejemplo. Los tropiezos de la directiva por buscar ese valor en el ataque son los grandes culpables de los pesares tapatíos. Ojalá que nos toque ver a ese referente de las Chivas en el eje de ataque; mientras tanto, seguiremos con tipos como Ricardo Marín y la Hormiga Gónzalez por los siglos de los siglos.

