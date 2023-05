El gran negocio de los clásicos en semifinales

Se alinearon los astros para tener dos clásicos extremadamente pasionales en la ronda de semifinales.

Nunca había sucedido en esta etapa. La Liga se encontró con un botín de oro, por lo que representa el interés de los juegos para los aficionados.

Todos ganan ante estas combinaciones, con el mínimo esfuerzo, porque —tanto el Clásico Nacional como el clásico regio— se venden solos.

Será una semana de negocio redondo para los que transmiten los encuentros, porque la venta de espacios para publicitar marcas tendrá un incremento económico considerable y la cantidad de anuncios antes, durante y después de los juegos crecerá al doble.

Muchas empresas van a pelear por aparecer, aunque sea unos cuantos segundos; llegará una ganancia extra a lo presupuestado para esta fase final.

Vaya manera de cerrar el Clausura 2023, porque se concretó este par de enfrentamientos que rezaban para que se dieran.

Repito, el gran negocio ya se hizo. Lo que venga para los poseedores de los derechos de transmisión en la serie por el título será simplemente un buen retoque a la cuenta bancaria.

La Liga MX está feliz, porque puede presumir que cuatro de sus mejores exponentes siguen con vida y van por un boleto a la gran final del torneo; más no puede pedir su presidente, Mikel Arriola, y compañía, porque —además— los precios de los boletos costarán por lo menos el doble.

El público llenará los estadios, hará todo lo posible por estar presente las gradas, gastará lo que no tiene, con tal de ser parte de esta historia. Estará pegado al televisor o a la radio para no perderse un solo detalle de estos América vs Chivas y Monterrey vs Tigres que ojalá respondan a las altas expectativas que se tienen de ellos.