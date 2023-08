El Consejo de Expertos que le impusieron a Jaime Lozano

Jaime Lozano, como nuevo “rey” de la Selección Nacional, tiene no sólo la increíble dicha de dirigirla, sino la tremenda carga de conseguir la mejor participación del equipo en las Copas del Mundo, lo que significa que no van a escatimar recursos. Lo van a rodear de cualquier cantidad de personas para que el proceso sea exitoso. Esta Selección —por lo menos— debe meterse a las semifinales, terminar entre las cuatro mejores. Otro resultado será, como ya es costumbre, un ROTUNDO FRACASO. Lozano va a tener una estructura nunca antes vista, porque a los dueños se les tienen que cumplir las promesas que hicieron los nuevos dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol.

Cuando se anunció que Jaime Lozano tendría a su disposición un CONSEJO DE EXPERTOS, la idea no sonaba mal, pero cuando se revelaron las funciones de cada integrante, se torcieron las buenas intenciones. El nuevo ente que se inventó en la Selección es por la inexperiencia de Lozano. No es lo mismo dirigir a la Olímpica que a la Mayor. Nada que ver ser entrenador en la Copa Oro, que en la Copa América. Este CONSEJO DE EXPERTOS hasta se puede tomar como una IMPOSICIÓN para el técnico, porque les da confianza a los directivos. Otro entrenador los hubiera mandado a volar. Estás asesorías no las hubieran permitido ni Herrera, ni Ambriz... O quién sabe, igual era condición para el entrenador aceptarlas si querían encabezar a la Selección.

El Jimmy, con esta RESPONSABILIDAD de darle a México su MEJOR participación en una justa mundialista, requiere encontrar a los jugadores que le aseguren cumplir con el objetivo, que no le TIEMBLE la mano sacar gente de la lista.

El ciclo para preparar un Mundial tendrá —como siempre— sus buenas y malas situaciones. Vamos a ver cómo libran las negativas todos los que tienen que ver con el conjunto nacional.

POR CIERTO, sería muy bueno que en el anuncio de decisiones IMPORTANTES, el comisionado, el presidente, el director deportivo o Lozano, salieran a responder ante los medios y no ESCUDARSE en un frívolo y MUGROSO video. ¿A qué o a quién le TEMEN en la Federación Mexicana y en la Selección?



