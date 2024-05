La 4t castra el derecho de amparo

Tengan para que aprendan: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales” (sic general). Este párrafo es el epitafio que Morena quiere escribir en la tumba del derecho al amparo desde su expansión con la incorporación plena de los Derechos Humanos a la Constitución en 2011.

Gracias a esa reforma, el amparo dio al Poder Judicial la competencia de declarar efectos generales contra normas inconstitucionales. Este cambio radical a favor de las grandes mayorías consistió en la admisión de dos cimientos basales de los derechos humanos. El primero fue dar al amparo —limitado al quejoso durante casi doscientos años—, efectos aplicables a todas las personas y declarar inválida la norma en litigio por violar los derechos humanos establecidos en la Constitución así como en los tratados y convenciones de los que México forma parte, que tienen el mismo nivel jurídico-político que la Constitución. Así, se daba plena vigencia al principio pro-persona como criterio obligatorio de toda norma jurídica. El segundo cimiento fue admitir el criterio de progresividad según el cual no es válido retroceder en los derechos adquiridos. Cuando se legisla y se imparte justicia solamente se vale ampliarlos en beneficio de la vida de las personas. De ahí que la norma cuestionada por un amparo quedara sin efecto cuando la sentencia judicial así lo determinase en última instancia. Por ejemplo, si el juicio contra la ley que busca expropiar las pensiones no reclamadas por mayores de 70 años lo gana una persona, no solamente esa persona sería protegida, sino que la ley sería suspendida para todos los afectados. Esto es lo que AMLO, Monreal (autor de la iniciativa) y los cortesanos del obradorato quieren revertir.

Como dice el contradictorio añadido a la Ley de Amparo, la coalición de López Obrador y Claudia Sheinbaum, su candidata a la presidencia, buscan regresar a la situación en que la sentencia de amparo favorable al quejoso no podía anular la norma contraria a la Constitución producida por el Poder Legislativo. Por más aberrante que sea la ley seguirá aplicándose si esta norma llega a tener vigencia. Siguiendo al Presidente, Monreal y secuaces hacen que la “justicia” sea impuesta por el partido dominante por encima y contra la ley que nos resguardaba del abuso del poder. Fijémonos bien en lo que dice este esperpento legislativo: ¡cuando se dicte sentencia contra una norma general no tendrá efectos generales! ¿Así o más claro?

En la exposición de motivos de Monreal (https://bit.ly/3JDHgTa), el senador aduce palabras más, palabras menos que el poder legislativo no puede ser contradicho por el Judicial porque está obligado a reconocer la “presunción de constitucionalidad” del acto legislativo aun por encima de los principios pro-persona y de progresividad, invirtiendo el orden de prelación establecido en el artículo primero constitucional. En su malabarismo de tinterillo, Monreal dice que el juez de amparo no debe “usurpar la libertad” del legislador con lo que nos regresa a los tiempos en que el Presidente, a través de los legisladores de su partido podían imponernos impunemente leyes que violaban nuestros derechos. El amnésico Monreal justifica así la regresión que aprobó la mayoría moreno-pete-verdista. Consideran que están por encima de la Constitución y que tienen derecho a anular al Poder Judicial.

Dicho en una oración: la bancada obradorista se excusa abiertamente de la obligación que tiene de no violentar la Constitución cuando legisla. Por si los obradoristas no lo sabían, la Constitución también obliga a los legisladores a ceñirse a los principios pro-persona y de progresividad de los derechos. De ese tamaño es la regresión operada por la 4T para restaurar el poder ilimitado del presidente, condición que se le había quitado gracias a la precaria democratización del Estado Mexicano de las últimas décadas. Con esta reforma se sigue pavimentando el camino hacia la dictadura. ¿La detendremos el 2 de junio? Votaré porque así sea.

Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu