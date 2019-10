Ocho consejos para correr una carrera civilizadamente

A veces, por culpa de los participantes y otras por responsabilidad de las empresas organizadoras, quienes ocasional o recurrentemente nos inscribimos a carreras, no siempre nos llevamos buenas experiencias. Por eso, quiero compartir estos consejos:

1.— Salir por bloques. Organizadores, desconozco si es fácil implementarlo, pero sería recomendable que —en todo evento de competición—, los corredores se registraran y arrancaran por corrales, según sus tiempos estimados. Habría más orden y muchos lo agradeceríamos.

2.— No ser gandalla. Corredores, cuando se les asigne un bloque, respétenlo, métanse al corral que les corresponda y no al de los más rápidos; de lo contrario, se convertirán en un obstáculo para quienes van por una marca.

3.— Llegar temprano. Como desafortunadamente la mayoría hará caso omiso del consejo dos, mejor sea puntual y llegue por lo menos 20 minutos antes para calentar y colocarse.

4.— ¡Rápidos a la izquierda, lentos a la derecha! No es muy difícil, pero cómo nos cuesta a los mexicanos. Lo mismo que en las avenidas, carreteras y en las escaleras eléctricas, si usted va a dominguear, ¡caray!, ¡hágase a la derecha y deje libre la izquierda para quienes llevan prisa! Apenas el domingo, en la carrera del Circuito de las Estaciones, alguien me gritó muy molesto al comienzo que no empujara a otros corredores.

5.— No empujar a otros corredores. Esquívelos con cuidado. Eso quise decirle al hombre que se enojó, pero —cuando pretendes correr a ritmo—, no puedes ponerte a dar explicaciones.

6.— Cinco kilómetros primero, 10 kilómetros después. En el mismo Circuito de las Estaciones, a la empresa organizadora se le ocurrió comenzar con los 10k y, claro, casi al final nos topamos con los 5k rezagados y aquello fue un desastre, casi como el embudo del principio de la ruta, donde el carril se redujo a menos de la mitad de ancho para darle paso a... Coches.

7.— Ni coches ni embudos en la ruta. Usemos la lógica, por favor, ¿qué tal si nos pasa encima un enfiestado?

8.— No llevar perros. Por lo menos a los eventos en los que se compite, más si expresamente se prohíbe y, especialmente, si es la carrera de... ¡Hello Kitty! Sí, al final se pelearon dos mascotas como perros y gatos.

Exijamos carreras bien organizadas, pero —sobre todo—, seamos civilizados.

