Imagínense… (la historia del bache o coladera —da igual— en el Maratón de la CDMX)

Imagínense ser Francisco Sanclemente o Gonzalo Valdovinos, los atletas que compitieron en la categoría de silla de ruedas del Maratón Internacional de la Ciudad de México, y que sufrieron un percance por el deplorable estado de las calles en esta urbe.

Imagínense su intensa preparación durante meses, más el tremendo trajín de desplazarse diariamente a sus sitios de entrenamiento, en una ciudad donde la gente no respeta pasos peatonales, rampas, ni lugares para personas con capacidades distintas... Cuando existen.

Imagínense lidiar con los idiotas que se estacionan sobre las banquetas, y tener que arreglárselas para moverse sobre empedrados.

Imagínense esa loable voluntad de vencer todos los obstáculos y empeñarse en participar en una carrera de estas proporciones.

Imagínense sus manos, la dureza de las palmas y las heridas por la fricción de empujar incesantemente las ruedas de sus sillas.

Imagínense esa mañana, la del domingo, la odisea de llegar al estadio de Ciudad Universitaria y, por fin, tras meses de esfuerzos, ubicarse en la línea de salida.

El Himno Nacional, los nervios, la adrenalina, el deseo de ganar y —por qué no— conseguir un premio. ¡El disparo!

Imagínense ir, poco antes de la mitad del recorrido, en primer o segundo lugar.

Y de pronto, ¡pum! Que su llanta delantera caiga en un profundo bache o pegue contra el borde de una coladera mal colocada, cuando los responsables de la CDMX, de las vialidades y de la ruta, debieron prever que todo estuviera en condiciones óptimas, no sólo para conservar el Gold Label que otorgó años atrás la World Athletics al Maratón, sino por consideración a estos atletas.

Imagínense a otro valiente, Marco Caballero, alzando la voz en el podio frente a la Jefa de Gobierno, en apoyo a sus compañeros.

Imagínense, horas más tarde, a dos de sus cínicos, incompetentes y cobardes achichincles diciendo: “No fue un bache, fue el borde de una coladera mal puesta hace tiempo”.

