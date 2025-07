Correr y visualizar: el campo de entrenamiento de la imaginación

Me gusta teletransportarme en mi mente a los lugares que añoro, a situaciones que me atraen, a destinos que me llaman y a instantes capturados en fotografías en las que aparezco tiempo atrás, sólo o acompañado, en los sitios más diversos, cercanos o recónditos.

Disfruto subirme a mis pensamientos para experimentar sensaciones. Estar aquí sentado, por ejemplo, en la silla del trabajo, pero verme y sentirme allá, en la playa, con el sol pegándome en el rostro y el viento acariciándome al mismo tiempo. El hipnotizante ruido de las olas, la súbita sombra de una nube y los pies enterrados en la arena fresca.

No se trata precisamente de escapar de la realidad o de soñar despierto, sino de ir adonde deseas, porque, aunque sin duda resulta satisfactoria, esta práctica, bien conducida, resulta eficaz y útil para llegar a las metas que te fijes en la cabeza.

Correr es sin duda un gran campo de entrenamiento para la imaginación. Al principio no te das cuenta, pues es una especie de magia, pero mientras más corres y repites tus rutinas, poco a poco ejercitas —a la par de los músculos— una capacidad especial para visualizarte llegando a tus objetivos.

Si estás acostumbrado a correr 400, 800, mil o dos mil metros en algún un circuito, tu mente ya sabrá más o menos en qué punto se cumplen estos y más o menos cuánto tiempo te llevará completarlos, y es ahí donde, incluso inconscientemente, te descubres fantaseando ese momento de la llegada.

La visualización es una técnica mental que consiste en imaginar de forma vívida y detallada una situación que ya has experimentado o un fin que has cumplido, y que te abre el camino para que suceda de nuevo.

Esta práctica se basa en la capacidad del cerebro para activar las mismas zonas neuronales cuando imaginamos algo que cuando lo vivimos realmente. Por eso, al imaginar con intención y enfoque, no solo estamos "soñando despiertos", sino entrenando a nuestra mente y cuerpopara actuar de determinada manera y para que suceda.

Visualizar nos ayuda a reducir la ansiedad y aumentar la confianza, pues al vernos a nosotros mismos logrando algo, creemos otra vez que es posible. Además, permite ensayamentalmente acciones complejas, lo cual mejora nuestro desempeño cuando llega el momento real.

Síganme para más consejos deportivos y esotéricos.

@Estoy en todas las redes como F.J. Koloffon.