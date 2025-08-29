No todo es futbol en México

Durante el primer parcial, contra Madison Keys, en la primera ronda del US Open, Renata Zarazúa dejó escapar cinco set points, antes de perder 12-10 la muerte súbita. No parecía tener mucho futuro frente a la número seis del mundo; sin embargo, logró ganar el segundo, también en muerte súbita, para finalizar la remontada con un 7-5 en el tercero. Era la primera victoria de Zarazúa sobre una Top 10 en su carrera. A sus 27 años, ha logrado instalarse en el Top 100 del mundo, algo que ninguna mexicana o mexicano había conseguido este siglo.

No es un secreto que, en nuestro país, el futbol acapara casi todos los reflectores. No es un secreto que los mayores recursos económicos se invierten en este deporte, ni que algunos futbolistas mexicanos son el equivalente a rockstars.

En este 2025, el ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro, de apenas 21 años, ha logrado despuntar en Europa, dentro de carreras tan importantes como el Giro de Italia, donde no solamente fue el mejor corredor juvenil, sino que obtuvo el segundo lugar general, algo inédito. Posteriormente, en pruebas más cortas, ganó el Tour de Austria, la Clásica de Terre L’ebre y la vuelta a Burgos, más un segundo lugar en la Vuelta de Villafranca. El Torito es, sin duda, uno de los ciclistas de élite a nivel mundial, hoy en día.

Durante el verano, se llevó a cabo el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur y nuestro país destacó con varias medallas, encabezado por Osmar Olvera, quien logró vencer a la potencia china en trampolín de tres metros. Randal Willars obtuvo bronce en plataforma, dejando fuera del podio a los chinos, y las gemelas Mia y Lia Cueva —de tan sólo 14 años— destacaron en sus clavados sincronizados, con la medalla de bronce.

Posteriormente, llegaron los Juegos Panamericanos Juveniles en Asunción, Paraguay, donde la delegación mexicana también destacó y levantó las ilusiones rumbo a los Olímpicos Los Ángeles 2028. Cuarto lugar en el medallero general, detrás de Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Este jueves, Zarazúa disputó su partido de segunda ronda, contra la francesa Diane Parry. En un encuentro de casi tres horas, ganado en tres sets por la gala, con reñida muerte súbita en la manga final, Renata fue superada únicamente por la impresionante solidez de la tenista europea, quien ofreció uno de los mejores partidos de su vida... Número 107 en el ranking WTA, venció por primera vez a la tenista mexicana, quien también salió en un día inspirado.

Estos garbanzos de a libra que aparecen en el deporte nacional, y que han resaltado en este 2025, son producto de la entrega y la vocación de cada uno, no necesariamente de un apoyo cuando más lo necesitaron. Sí, en México no todo es futbol. Desgraciadamente, poco seguimiento se le da a estos fantásticos atletas, quienes —a diferencia de los futbolistas— aparecen en los medios de comunicación y las redes sociales como tendencia por unas cuantas horas, cuando en realidad se debería darles un reconocimiento y estímulo mucho mayor que a los futbolistas, en un país donde se forjan enormes talentos en silencio, que conocemos únicamente cuando se abrieron paso entre las adversidades.

