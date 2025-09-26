“Cuando una puerta se cierra, otras más se abren”, dice un refrán muy bien aprendido por Gianluigi Donnarumma, portero galardonado con el trofeo Lev Yashin que lo acredita como el mejor del mundo en la temporada 2024-2025, de acuerdo con la prensa especializada que votó para el Balón de Oro y que otorga la revista France Football.

Fue en 2019 cuando se entregó por primera vez este trofeo, muy necesario (y merecido), dentro de la ceremonia que se lleva a cabo en París. En aquella ocasión fue Alisson, brasileño de Liverpool, quien tuvo el honor de recibir por primera vez el “Yashin”. Donnaruma fue el segundo, en 2021, luego de ganar la Euro con Italia, ser elegido mejor jugador del torneo y luego de seis años desde su debut con el AC Milan.

Curiosamente las dos ocasiones que Donnarumma ha sido galardonado como el mejor del mundo, en ambas se le cerró la puerta de su anterior equipo… pero se le abrió una más grande y vistosa. En 2021 había pasado de Milan a PSG, uno de lo clubes más ricos del mundo, donde permaneció cuatro temporadas, hasta conquistar, por fin, el único título que le hacía falta al equipo francés: La Champions. Donnarumma, muchas veces criticado por su estilo y otras tantas por sus inconsistencias, mostró durante la pasada temporada un salto de calidad enorme, principalmente en dos factores: el juego con los pies (evita meterse en problemas innecesarios aunque se encuentra lejos de ser el mejor) y el juego aéreo (sí, pese a su 1.96 de estatura). Al pulir estos dos factores comenzó a marcar diferencia respecto a sus colegas de equipos top en el mundo.

Sin embargo, de manera inesperada e increíble, Luis Enrique, DT del PSG, decidió que no entraba en sus planes y para esta temporada 2025–26, debía buscar equipo. Es decir: el mejor DT del mundo, del mejor equipo del mundo, no estuvo convencido de tener al mejor portero del mundo. La puerta que le cerró a Donnarumma fue abierta por el colega y paisano de Luis Enrique: Pep Guardiola (quien también se sienta en la mesa de los mejores del planeta) en el Manchester City, donde de inmediato se hizo de la titularidad.

En diciembre de 2024, durante el partido Monaco vs PSG de la League 1, Wilfred Singo tratró de esquivar una salida del portero italiano a los pies mediante un salto, sin medir que no libraría la cara del arquero. Sus tachones hicieron un impresionante corte en la mejilla derecha del oriundo de Castellammare di Stabia.

En el pasado Mundial de Clubes, se dio otra imagen impactante que involucró a Donnarumma, en el partido contra Bayern Munich: Jamal Musiala sufrió fractura de peroné y luxación de tobillo, luego de un balón dividido con el portero del PSG, en el que la pierna del alemán quedó atrapada por el peso de Donnarumma. Tras la retirada en camilla de Musiala, el arquero no pudo contener el llanto y lo dejó salir en cuclillas dentro de su área chica, antes de reanudarse el encuentro.

Sí: “Cuando una puerta se cierra, otras más se abren”, pero es imprescindible generar las condiciones que siembren lo que después, se requiera cosechar. Donnarumma es considerado el mejor portero del mundo en 2025, pero ya no tuvo cabida en su equipo. Sin embargo, gracias al trabajo de tantos años y su profesionalismo, hoy defiende la portería de otro serio candidato a ganar el máximo título en Europa, que el Gigio aún ostenta.

