Una nueva boleta para una nueva elección

En su sesión pública de la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió otro asunto clave para el proceso electoral extraordinario mediante el cual se elegirán democráticamente a integrantes del Poder Judicial Federal. En esta ocasión, la Sala Superior determinó confirmar el diseño de la boleta electoral propuesto por el INE. ¿Por qué se tomó esa decisión?



Primero porque los argumentos que hicieron valer los demandantes fueron insuficientes, particularmente los siguientes:



a) La Constitución establece que se podrán votar “hasta” cinco mujeres y “hasta” cinco hombres candidatos a magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. El hecho de que la boleta no exprese la palabra “hasta” no conlleva la obligación ciudadana de votar forzosamente por el total de las candidaturas. Es decir, no hay nulidad por no votar por todas las candidaturas.



b) No existe falta de certeza en relación con el número de cargos y especialidades a elegir. Es razonable que los modelos de boletas en este momento del análisis fueran genéricos, pues cuando se emitieron no se tenían los nombres de las personas a postular, sin que ello genere incertidumbre.



c) Tampoco puede considerarse que exista falta de simetría o de congruencia en el diseño de las boletas. De conformidad con la normativa, las candidaturas deben ordenarse alfabéticamente, iniciando con el apellido paterno y solo como dato identificador se señalará si son postuladas por algún Poder de la Unión, o si se trata de personas juzgadoras en funciones.



d) No puede considerarse que exista omisión de prever reglas para la validez o nulidad de los votos porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya establece algunas reglas para verificar la validez o nulidad del voto. De todos modos, el TEPJF decidió vincular al Consejo General del INE a que emita los criterios aplicables al escrutinio y cómputo de la votación judicial, en los cuales se determine con claridad lo concerniente a la validez o nulidad de los votos en la elección judicial.



Asimismo, se ordenó al INE tomar las medidas necesarias respecto de las personas votantes que no sepan leer o escribir, así como de las personas que se encuentren impedidas físicamente para marcar sus boletas. Ello, a efecto de que puedan ser asistidas por una persona de su confianza que las acompañe, y garantizarles su derecho al ejercicio de su voto plenamente.



Ahora bien, debo hacer una reflexión final sobre el novedoso formato aprobado de boleta judicial ya que es verdad que en abstracto se podrían tener muchas y muy buenas ideas con las que se podría mejorar el modelo aprobado; otra manera de agrupar los nombres o las especialidades de los juzgadores, uso de diferentes colores o mejor tachar opciones y no escribir números.



Todas las ideas alternativas parten de que no se cuenta con experiencias previas que permitan determinar cuál sería el modelo de boleta electoral ideal para este tipo de elecciones, y en ese sentido, debe evidenciarse que el presente proceso electoral extraordinario para elegir al Poder Judicial Federal será una especie de laboratorio, en el que habrá una valoración escrupulosa de su desarrollo, con miras a mejorar el formato al futuro.



En este primer ejercicio, es imperativo aplicar lo ordenado por la Constitución y resultaba necesario iniciar el proceso de impresión de las boletas y la capacitación a efecto de garantizar que por primera vez la ciudadanía ejerza su derecho a votar a sus jueces, magistrados y ministros.



Una vez concluida la elección judicial de 2025, el INE podrá identificar e implementar las áreas de oportunidad derivadas de los resultados y de la experiencia obtenidos en este histórico acontecimiento electivo, y mejorar los formatos de materiales electorales y los procesos de capacitación, en la medida que la experiencia empírica resulte útil.

Probablemente ninguna elección sea perfecta, siempre hay detalles que surgen a pesar de la planeación y de cuya experiencia se aprende para mejorar en el futuro, al corregir y mejorar procesos, a partir de la experiencia. Así ha sido como el INE después de más de 30 años de existencia ha logrado ser uno de los institutos electorales más respetados de América Latina: organizando elecciones y mejorando una a una y cada vez.



La primera elección judicial de esta envergadura en la historia de las democracias liberales se llevará a cabo en México en este año, y sin duda, será algo de lo que nos sentiremos muy orgullosos todos y cada uno de las y los mexicanos que sufraguemos el 1 de junio.



Estoy seguro también que a partir de esa primera experiencia a nivel mundial se aprenderá y a partir de la misma se podrá perfeccionar aquello que no resulte útil, y se mantendrá y permanecerá para la elección de 2027 todo lo que pruebe su eficacia en el campo de lo realizado.



Por ahora, es importante nuevamente repetirle una seguridad a toda la ciudadanía: la elección judicial 2025, ¡va!

Magistrado Electoral del TEPJF