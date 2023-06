En el reino de la incertidumbre

Un método frecuente de tranquilizar a aquellas mentes poco aficionadas a la previsión, consiste en confundir la posposición de los problemas con su solución. Es el caso, desde el acuerdo bipartidista estadounidense para aumentar el techo de la deuda de aquel país y los efectos que, en su inquietante caso, traerá el retorno del señor Trump a la Casa Blanca, especialmente sobre la recaudación tributaria y la capacidad para pagar intereses y principal de una deuda que se renueva cada vez que se vence, pero en mucho mayores alturas.

La puesta en escena de todos contra China, durante la cumbre del G7, celebrada en la muy sufrida Hiroshima, pospone sine die la concreción de formas de cooperación para enfrentar el cambio climático, preparar la llegada de nuevas crisis financieras y de nuevas pandemias y acercar la paz a la ya muy duradera invasión rusa a Ucrania. Si la globalización incurrió en el error de privilegiar al economicismo neoliberal sobre formas más plurales de trascender a las fronteras, su desvanecimiento parece seguir el libreto del caos.

El concurso de pésima oratoria contra los migrantes que, desde las primarias de los dos partidos contendientes, se pondrá en ejercicio en los Estados Unidos agudizará la profunda crisis humanitaria que el desempleo, los avatares ambientales, la violencia y el desgobierno se han establecido en América Central y que, guardadas las proporciones, también arrojan a buena parte de la población mexicana al exterior.

Una indispensable reforma fiscal que, no encuentra lugar entre las ideas, es un decir, de la 4T, se pospone o cancela en una de las sociedades más desiguales del planeta, con la música de fondo de las cuentas alegres presidenciales; la corrupción que no se quiere ir y encuentra formas más creativas de perseverancia en México, no se resolvió en los seis meses prometidos y no se resolverá, por lo menos, en el actual y futuro sexenio.

El ambicioso tema del legado del primer gobierno no priista ni panista tiende a ubicarse no en el mejor lugar de la historia. Si el propósito consistió en no repetir lo que a diario se repite que hicieron los anteriores gobiernos, la prueba no ha sido aprobada y el tiempo que resta no parece suficiente para esperar aprobarla. Dentro y fuera del país, no hay sitio para el optimismo.