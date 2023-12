Nueva biblioteca universitaria

El recién designado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México asistió al primer acto trascendente en su administración al acudir a la que fuera la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en el centro histórico de la Ciudad de México, a inaugurar la biblioteca donada por la familia del presidente Miguel de la Madrid a la Facultad de Derecho.

En su discurso, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas merecidamente felicitó el esfuerzo del director de la Facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, porque gracias a sus gestiones y al apoyo recibido tanto del entonces rector Enrique Graue, como del propio doctor Lomelí, cuando era secretario general de la Universidad, se realizaron las obras que acondicionaron todo ese edificio que fue desde el gobierno de Porfirio Díaz, hasta que se trasladó a la Ciudad Universitaria sede de la Facultad.

En el presídium de la ceremonia, como expresión de la institucionalidad de nuestra Universidad, y la templanza de sus dirigentes, se encontraban el Rector designado por la Junta de Gobierno, y quien también pudo haberlo sido por sus méritos y destacada trayectoria universitaria y ciudadana, Raúl Contreras Bustamante

En ese edificio estudió la carrera de licenciado en Derecho Miguel de la Madrid, y como lo resaltó en su intervención el director de la Facultad, fue un brillante estudiante, y posteriormente, por más de diez años profesor de Derecho Constitucional; asimismo bien estuvo que dijera que la vida de México, como en el desarrollo de muchas de sus instituciones no podría entenderse sin la presencia de esa Facultad.

Evocó también que del calor de esos históricos muros, surgió el movimiento que le daría en 1929 la autonomía a la Universidad que es, ha sido y será fundamental para la vida democrática de la Nación.

Es de destacarse que cuando asumió la Presidencia de la República, Miguel de la Madrid, el país estaba viviendo una época difícil económicamente, y las medidas por él instrumentadas, permitieron superar esos momentos.

Pero nunca, como hombre de talento y político responsable, se refirió al pasado como responsable de los tiempos que se vivía. Tuvo siempre la madurez de afrontar su gobierno sin caer en afirmaciones torpes e irresponsables de culpar a sus antecesores de los problemas que tenía que superar. Eso es solo proceder de quienes ante su incapacidad personal y arraigados resentimientos encuentran ese camino para justificar sus fracasos.

Hizo uso de la palabra también su hijo Enrique de la Madrid Cordero. Su capacidad quedó evidenciada una vez más con creces, y si bien en lo personal he de votar el próximo 2 de junio por Xóchitl, con la firme convicción de que en caso de ganar Morena continuará no la transformación sino la destrucción de nuestro gran país, reflexioné que él hubiera sido un gran candidato; pero como el “hubiera” no existe su preparación ha de asegurarle una responsabilidad importante en la administración cuando triunfe la oposición.

Al finalizar, tomó el micrófono un destacado maestro, el decano de nuestros profesores, el doctor Ricardo Franco Guzmán, sus palabras anecdóticas y cálidas, recordaron a su exalumno Miguel de la Madrid, y con la fortaleza envidiable de sus 96 años de edad, fueron rubricadas con una ovación fuerte y emocionada.

En ese vetusto edificio, tan lleno de historia, quedó el eco permanente de nuestra porra universitaria: “goya, goya…”