269 amaneceres

Son los que faltan para que, por el bien de México, y con la participación consciente, responsable y patriótica de la ciudadanía, termine este gobierno destructor y se inicie el que tendrá que reconstruir mucho de lo destruido por esta cuarta transformación que con osadía la llama así, con megalómana concepción el Presidente, que se atreve a considerar a la Independencia, la Reforma y la Revolución, como las tres primeras.

Un refrán popular dice bien que: “no hay mal que dure cien años….” aquí con seis es suficiente, para que el próximo lero de octubre tome posesión como presidenta Xóchitl Gálvez y proteste ante un Congreso en donde la mayoría no sea del actual partido dominante.

Como justificación a mis anteriores expresiones, referiré solo algunos, muy pocos, hechos destructores, si se pretendiera reseñar todos se necesitaría un suplemento periodístico voluminoso.

Confío que en la siguiente legislatura, en el Senado no sean voces como las de Germán Martínez una excepción, sino que sea ese tono de voz, valiente y claro el que domine las sesiones.

Mi felicitación al senador Martínez Cázares, me encantaría decirle que no comparto lo que dijo, me entristece y mucho lo expresado del actual Secretario de la Defensa Nacional. Nunca en ese cuerpo colegiado se había escuchado una tan cierta referencia a quien preside esa dependencia.

Ayer ingresó como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha sido una activista destacada en favor de Morena, pero sin ningún antecedente judicial y considero que con una raquítica preparación para tener el honor de ocupar el cargo más importante al que pueda aspirar un abogado.

Presagio preocupante de algunas otras decisiones que se puedan tener desde Palacio Nacional.

Sabemos que entre sus primeras decisiones como integrante de la Primera Sala de la Corte, ordenó que sus colaboradores renunciaran a sus seguros de gastos mayores. Enhorabuena, se atenderán en el ISSSTE surtido por la megafarmacia que con seguridad será imitada en Dinamarca para poder presumir que su sistema de salud es como el nuestro.

La seguridad otro gran fracaso. Las personas muertas víctimas de homicidios dolosos, ya superan a quienes fallecieron en el gobierno de Felipe Calderón, por cierto, hace ya algunas mañaneras que no lo menciona el Presidente.

Quien recientemente ha estado citado es al periodista Ciro Gómez Leyva, cuya investigación por el atentado sufrido, se encuentra empantanada vulnerando los tiempos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora que mencionaba una Ley, me viene a la memoria Arturo Zaldívar, presidió la Suprema Corte, y ahora, por su experiencia advertida en su comportamiento y declaraciones, podría fundar el Partido de los acomodaticios, convenencieros, ambiciosos. Lo que digo obviamente no lo ofende, ha dicho que en la calle recibe muestras de “aprecio”, pero entre los abogados, sus excompañeros de la Libre, a lo que se ha hecho acreedor es a la palabra que dice escuchar de la gente, también termina en “precio”, y esta es desprecio.

Para concluir solo deseo a quienes me hacen favor de leer y también a quienes no lo hagan mis deseos por un feliz 2024, para ellos y sus familias.

Finalmente el próximo 2 de junio, pronunciemos el más vigoroso ¡Viva México! votando por la oposición.