Siempre supe que Canelo vs Benavidez no se daría, Morrell ya estaba agendado

Como mes y medio atrás, conversé con David Morrell Jr y me aseguró que ya estaba firmada la pelea ante David Benavidez. El cubano mencionó en el programa de YouTube de 'No Puedes Jugar Boxeo', que ya sólo faltaba la fecha y la sede, pero que tanto para él como para Benavidez, ese sería su siguiente combate, por lo cuál el ruido que se vino haciendo acerca de una oferta por parte de Sampson Lewkowicz a Saúl 'Canelo' Álvarez para enfrentar en septiembre a David Benavidez vía Eddy Reynoso, a mi en lo personal nunca me sonó sólida, me explico:

1. David Morrell me aseguró hace mes y medio que ya estaba firmada una pelea ante David Benavidez.

2. En la oferta (que nunca vimos), salvo la captura de pantalla de Sampson Lewkowicz de un supuesto correo a Eddy Reynoso, donde se le habría ofertado a Canelo pelear con Benavidez por una cantidad cercana a los 50 Millones de dólares.

3. En la supuesta oferta nunca apareció el respaldo económico de Al Haymon o PBC, o en su defecto Stephen Espinoza, el mandamás de SHOWTIME.

4. Canelo siempre dejó en claro que su meta era Bivol, solamente Bivol y nunca se mencionó a Benavidez como posibilidad.

5. Eddy Reynoso explotó en Twitter diciendo en otras palabras que la oferta nunca llegó de quienes deberían haberla mandado.

El día de ayer, viernes 9 de junio del 2023 desde Canastota, Nueva York, Sampson Lewkowicz dijo lo siguiente: "Lamentablemente hoy desde el @BoxingHall tengo que comunicar oficialmente a todos los amantes de nuestro querido deporte que @Canelo y @CANELOTEAM no contestaron a nuestra propuesta de pelear con @Benavidez300 esta pelea no sucederá".

Esta breve publicación en redes sociales “mató” la tan esperada pelea; sin embargo, a pesar de lo que dice mi querido y respetado Sampson Lewkowicz, yo creo que la pelea entre Canelo y Benavidez se dará en algún momento del 2024. Es más, creo que es una pelea que necesita tanto Canelo como Benavidez y por supuesto es una pelea que necesita el boxeo, se que se dará me lo dicen mis vísceras y mi cerebro.

Ahora bien, al no darse en septiembre la pelea contra Benavidez, habrá que analizar las posibilidades reales para Canelo. Debemos entender que Canelo ya es completamente agente libre y no tiene compromiso alguno con Eddie Hearn de Matchroom Boxing, ni con DAZN, lo que abre las posibilidades para el tapatío.

Suenan un 160, un 168 y un crucero, Jermall Charlos, Edgar Berlanga y Badou Jack, en ese orden, revisemos de que vienen estos tres púgiles y que le ofrecerían al Canelo.

Charlos, de 33 años de edad, es un 32-0, con 22 nocauts. Tiene dos años sin pelear, su último combate fue el 19 de junio del 2022 ante Juanito Macías Montiel. Jermall es el actual monarca de los medianos por parte del CMB, es un gran peleador, pero le puede pesar en grande la inactividad y el subir de división. Por cierto, a la división que Canelo viene dominando ampliamente hace tiempo, el atractivo sería que finalmente tendría la oportunidad de taparle la boca a uno de sus más grandes detractores en redes sociales; por el estilo de los dos, sería peleón.

Edgar “The Chosen One”, es un peleador de 26 años de sangre neoyorquina y boricua que camina invicto con 20-0 y 16 anestesiados, ganó sus primeras 16 peleas por nocaut, todas en el primer round, pero en sus últimas tres peleas no ha noqueado y ya visitó la lona. Ostenta el cetro NABO OMB supermediano y pelea el 24 de junio en Nueva York en su debut con DAZN y Matchroom Boxing. El rival, el peligroso Jason Quigley, al parecer cuando Eddie Hearn firmó a Berlanga, luego de que Edgar dejara a Top Rank, el promotor inglés pensó en tener mas rivales para Canelo, esta pelea tendría la gran rivalidad México vs Puerto Rico. Por cierto, Berlanga es el número 3 de la FIB. No es la que más emociona, pero tampoco es la que más desagrada.

Si Canelo decide ir al medio oriente para enfrentar a Badou Jack, estaríamos hablando de algo muy importante para Canelo, el buscar su quinta división y además la única categoría de peso que los guerreros aztecas no han conquistado. Sería el primer pentacampeón mexicano, sé que “El Travieso” va a saltar, pero no estoy mintiendo, Canelo sería el primero en conquistar cinco divisiones. “The Ripper”, es un veterano de 39 años nacido en Suecia y avecindado en Dubai, Jack viene de noquear a Ilunga Junior Makabu, al que Eddy Reynoso pidió hace algunos ayeres, Badou es el monarca crucero del CMB y en mi opinión, sería una pelea interesante por lo que se conseguiría. Badou Jack ha reinado en las 168, 175 libras y en los cruceros que tienen su límite en las 200 libras, ya sea en Estados Unidos o en el Medio Oriente, esta la verdad me gusta mucho, por lo histórico del combate y a pesar de que suena a locura, creo que Saúl podría con “The Ripper”.

El futuro de Canelo seguramente ya está decidido por Canelo y por Eddy, de hecho justo cuando escribía este artículo traté de contactar a Reynoso, pero no tuve suerte. Entiendo perfectamente que están en cierres y eso conlleva mucha concentración y enfoque total, pero les prometo que pronto hablaremos con Eddy para saber el futuro del Canelo y todas las verdades y mentiras rumbo a septiembre.

¿A ustedes quien les gusta? ¿Charlo, Berlanga o Badou Jack?

