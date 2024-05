103 victorias y 73 nocauts chocan este 4 de mayo en Las Vegas

El agarrón entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía es más que histórico y nace cobijado por el mejor y más grande público en el boxeo que es el mexicano. Tan sólo en Estados Unidos hay cerca de 55 millones de mexicanos, mismos que generan al menos 435 billones de dólares al año, cifra que —por cierto—, crece día a día. Canelo ostenta 60 victorias, mientras que Munguía ha levantado la mano en 43 ocasiones, por cierto, sin conocer el descalabro en el terreno profesional. Sin duda, números impresionantes.

He tenido la fortuna de cubrir grandes batallas en los fines de semana del 5 de mayo, pero nada como la de Canelo contra Munguía; esta sí se siente 100 por ciento mexicana.

“Pido un aplauso…” al estilo de José José, pero en esta ocasión, no para el amor, en esta ocasión vaya el aplauso y reconocimiento para Premier Boxing Champions y en particular para Luis de Cubas Jr., mismos que junto a Canelo, Eddy Reynoso y Fernando Beltrán, pudieron concretar una pelea que podría resultar legendaria por los estilos del tapatío y el tijuanense y que, por cierto, va dirigida a la fanaticada mexicana. Al parecer a De Cubas Jr. y a PBC sí les importan los mexicanos, y como mexicano: ¡muchas gracias! Vivimos la semana de pelea intensamente y el remate con broche de oro fue el pesaje, evento plagado de respeto, mismo que ahí acabó porque Canelo y Jaime van a salir a ganar o ganar, créanme, los estilos de los dos hacen que la pelea sea la combinación perfecta. Lo he venido diciendo, esta pelea es 60-40 a favor de Canelo por toda su trayectoria y colmillo; sin embargo, les pido que por favor no descarten a Munguía, pues al igual que Álvarez Barragán, viene con todo.

Cierro mencionando el ajedrez boxístico que protagonizarán los entrenadores Freddie Roach y Eddy Reynoso, ya veremos cómo mueven sus piezas y ya veremos al final de esta noche si hubo “jaque mate” para cualquiera de las dos esquinas.

A preparar botana y a disfrutar de acá de este lado el PPV en Amazon Prime y en México en Box Azteca, sinónimo de buen boxeo en mi México.¡Que viva el 5 de “MAYOU”!

@ErnestoAmado