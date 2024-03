¡Óscar de la Hoya este es tu momento, no lo desperdicies!

El mundo del boxeo es hoy en día un río revuelto, pero que puede ser ganancia de pescadores y para ser más preciso, creo que si Óscar de la Hoya se enfoca en trabajar y se olvida de darle raspones en redes sociales a sus competidores, sin duda alguna se puede convertir en el siguiente promotor que mueva al mundo del boxeo y ser el líder a nivel mundial por mucho, y es que, De la Hoya tiene lo mejor de los dos mundos más importantes en el boxeo, el boxeo mexicano y el boxeo de los Estados Unidos, sin olvidar a los mexicoamericanos.

Gervonta Davis vs Ryan García fue el pago por evento más vendido del año pasado en cuanto al boxeo se refiere y “El Golden Boy” fue parte muy importante, recientemente en Nueva York y Los Angeles el medallista de oro en Barcelona 92, presentó Haney vs García, otro enorme evento que puede vender y mucho. Además, habrá que agregar que de una u otra forma, inexorablemente Óscar está, sí o sí, involucrado en el peleón entre Canelo y Jaime Munguía, algo que venderá carretadas de billetes verdes.

En mi punto de vista lo que lo puede llevar a ser legendario como lo es en el boxeo, pero del lado de la promoción, es el que el ex monarca en seis divisiones, se de su lugar, en mi respetuosa y particular opinión, el debe manejar de manera muy distinta sus redes sociales y no permitir que igualados como Rolando “Rolly” Romero, le falten al respeto a su carrera de salón de la fama, pues con todo respeto, Romero es un huarache comparado con De la Hoya, pero Óscar con sus publicaciones invita a cualquiera a que le falte al respeto.

Conozco personalmente a Óscar y créanme que es uno de los mejores seres humanos que conozco en el boxeo, hemos inclusive viajado en aviones privados y es el ser humano más sencillo que se puedan imaginar, sin embargo, creo que hoy el once veces campeón del mundo, tiene que poner de inmediato barreras, límites y darse a respetar.

En mi opinión querido Óscar, tú puedes ser quien sustituya y supere a tu maestro el gran Bob Arum, la clave para mi es que le des a los fanáticos mexicanos y al boxeo mexicano el lugar que merecen, ¿Y quién mejor tú querido Óscar de la Hoya?

Devin Haney 25 años fue campeón indiscutido en las 135 libras y es el actual monarca 140 libras versión CMB, su record 31-0 y 15 nocauts,

Ryan García 25 años, fue campeón interino ligero del CMB, camina con 24-1 y 20 anestesiados y ya fue noqueado, el 20 de abril chocan en Brooklyn por el verde y oro superligero y la verdad es que no se soportan y hoy en la gran manzana se presentaron frente a frente y se dijeron de todo. ¡Aquí el momento!