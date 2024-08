No, contra un mexicano en las fiestas patrias... no

En boxeo el fin de semana de la Independencia Mexicana en Las Vegas, Nevada, ha sido siempre una enorme tradición para la fanaticada azteca.

En su tiempo, Julio César Chávez, Óscar de la Hoya y de alguna manera, por conveniencia económica, Floyd Mayweather, fueron las grandes atracciones en los fines de semana más mexicanos globalmente hablando, y el heredero por excelencia de estas fechas no es otro que Saúl Canelo Álvarez.

Independientemente de los rumores en las redes sociales acerca de que la UFC estaría bajando el precio de sus boletos para la velada del 14 de septiembre en la mundialmente famosa esfera de Las Vegas, Nevada, debemos decir que el mensaje, y quizá la estrategia de la UFC, es competirle a “billetazos” al evento boxístico en el T-Mobile Arena, donde resulta que la estrella de la noche es Canelo, él es la cara del boxeo mundial, es mexicano y de paso se celebra uno de los fines de semana más mexicanos a nivel mundial, el Día de la Independencia para los mexicanos.

Es bien sabido que las posturas de Canelo y Turki Alalshik no están del todo alineadas, con el agregado de que como buen oportunista Dana White con la UFC quiere apoderarse de la tan mexicana fecha con un evento que, de mexicano, tiene lo que yo tengo de astronauta.

En mi opinión, no veo cómo la UFC 306 con O’Malley y Dvalishvili como estelares le puedan ganar a un clásico en boxeo como es México vs Puerto Rico. Entiendo que Berlanga quizá no sea un peleador élite, pero también entiendo que con sus recursos y estrategia saldrá a arrancarle la cabeza a Canelo, esto no sólo por el orgullo boricua, sino por tener que probar que todo lo que dijo con la boca, lo sostendrá con los pantalones frente a Saúl Álvarez en el ring el 14 de septiembre.

Siempre he sido y seré un defensor a ultranza de mis compatriotas estén donde estén, y cuando se trata de mi raza en Estados Unidos, entiendo profundamente las injusticias que viven (o vivimos) día a día, y no sólo son las injusticias, es también el cómo se aprovechan del público y mercado más importante en el boxeo, al cual solamente usan y nunca atienden de verdad. Así es que si Dana White y Turki Alalshik piensan que es buena idea ir contra Saúl Canelo Álvarez en un fin de semana tan mexicano, están muy equivocados, esto a la raza del boxeo no le va a gustar nada y lejos de metérsele en el corazón a la fanaticada mexicana, estarán dejando claro que van contra un mexicano y, por consiguiente, contra sus paisanos.

Sin duda, será un gran reto para Saúl Álvarez dejar claro que él sigue siendo la cara del boxeo mundial y el que más vende, y en cuanto a Dana White y Turki Alalshik, quizá los veamos en su evento en la esfera viendo Canelo vs Berlanga a través de algún dispositivo móvil.