Algo nunca visto

Sentado en el avión que surcaba los cielos de Nevada y California, me invadió un profundo sentimiento de gratitud. No era un viaje más. Era el inicio de algo distinto, de un proyecto que puede marcar época dentro de todo el mundo del boxeo.

Ser parte de la narración de la primera velada del serial No Boxing No Life, y hacerlo nada menos que en el mágico Sea World de San Diego, es una experiencia única. No sólo fue el banderazo inicial, sino el nacimiento formal de una plataforma que, desde ya, promete ser histórica.

Detrás de esta visión está una de las mentes más sagaces del boxeo contemporáneo: Eddy Reynoso.

Siempre he creído en el trabajo de las fuerzas básicas en el deporte. En el semillero. En la inversión que pocos ven, pero que termina construyendo campeones.

Sin inversión, no hay resultados. Sin formación, no hay futuro. Eso es exactamente lo que está haciendo Edison Omar Reynoso: Apostar por el desarrollo del boxeo mexicano y mundial.

La velada, transmitida desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia, no fue simplemente una función más. Fue el nacimiento de oportunidades.

No Boxing No Life, Clase y Talento y Borizteca unen esfuerzos para abrirle la puerta a jóvenes de todos los rincones del planeta, peleadores que sueñan con cambiar su destino a través de los puños, sacar a sus familias adelante y mantenerse lejos de los demonios de la calle.

El boxeo, bien encauzado, es el mejor vehículo para noquear tentaciones.

En el cuadrilátero, brillaron el tijuanense Adrián Ratón Torres y El Poeta Marco Antonio Juárez, pero también vimos el talento del cubano Brayan León Salgado, emocionantes debuts y la entrega de Rockman Salem Somo. Más que una función, fue una reunión familiar alrededor del único deporte que no se puede jugar.

El serial continuará el 14 de marzo en Guadalajara, con el regreso del medallista olímpico Marco Verde, plata en París 2024. Después, estaremos en Reno, Nevada, descubriendo nuevos talentos. Incluso, ya se analiza un campeonato mundial en Estados Unidos entre el regiomontano Francisco Chihuas Rodríguez y el venezolano Angelino Córdova, en las 112 libras.

El proyecto podrá verse en todo Estados Unidos por Azteca América, y desde México hasta la Patagonia por AYM Sports.

Tengo la fortuna de integrar el equipo de comentaristas, junto a Jackie Nava La Princesa Azteca, Salón de la Fama y primera campeona mundial del CMB. Trabajar a su lado es un privilegio.

Eddy Reynoso podría retirarse y vivir de sus logros. Sin embargo, ha decidido devolverle algo al boxeo. Esa decisión es la que algún día lo llevará al Salón de la Fama.

¡Un abrazo desde Sea World, que se vistió de boxeo!