Miguel Torruco y el boxeo unen a México

Siempre he soñado con la unidad de los mexicanos y al boxeo como vehículo para esa unidad y, afortunadamente, ese sueño se ve más cercano que nunca con la clase nacional de boxeo que se realizará en los zócalos de los treinta y dos estados de la República Mexicana.

Este magno evento que Torruco Garza está organizando de magistral manera, es una encomienda de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin duda, un evento que nos une por medio del boxeo, el deporte que más gloria le ha dado a nuestro México.

Mediante un maratónico recorrido por la República Mexicana, Miguel Torruco ha visitado literalmente a todos los gobernadores de los 32 estados de México, afortunadamente con respuesta positiva de todos y cada uno de ellos, sí, México no solo se une, sino que se suma a esta magnífica iniciativa que no solo invita a practicar el deporte de los puños, sino que también invita a soñar con algún día ser campeón del mundo de boxeo, pues no sabemos si el 6 de abril del 2025 en la clase nacional de boxeo se presenta el siguiente “Ratón” Macías, el siguiente “Púas” Olivares, el siguiente “Cañas” Zárate, el siguiente Sal Sánchez, el siguiente Julio César Chávez o el siguiente “Canelo” Álvarez.

Más allá de un mero evento deportivo, la clase nacional de boxeo es un movimiento de paz y activación física, mismos que, en estos momentos, le hacen tanta falta a mi México lindo y querido.

El evento cuenta con un cinturón de la paz, mismo que ha recorrido en los hombros de Torruco todo México, este bello cinturón es un aporte del Consejo Mundial de Boxeo.

Independientemente de la unidad de los gobernadores, hay grandes empresarios y ejemplares mexicanos, como Juan Carlos Hank Krauss, que entienden la importancia de la combinación de la paz, la unidad y el deporte, por lo cual brindarán todo su apoyo a la clase nacional de boxeo en México.

Las creencias y afiliaciones políticas deben pasar a segundo término, la clase nacional del boxeo es el claro ejemplo de que, independientemente de nuestras creencias políticas, religiosas y deportivas, al final todos somos mexicanos y nos gusta el deporte, abramos los brazos y subámonos a este vehículo llamado boxeo que busca unir a México el próximo 6 de abril.