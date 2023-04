¡Las 126 libras están “perronas”!

Tres mexicanos y un cubano dominan la división pluma donde las 126 libras son el límite de peso, sin duda hoy por hoy, una de las más peleadas y duras en el boxeo mundial.

De Otumba para el mundo, Rey Vargas, quien es el monarca más veterano de la reñida división, Vargas ya reinado en las 122 libras y recientemente buscó la gloria de conquistar su tercera división al disputar el cetro vacante 130 del CMB ante O’Shaquie Foster, pero a pesar de haberse quedado corto en la búsqueda de la conquista de los súperpluma, Rey Vargas es de los campeones mas sólidos en los pluma, con tan sólo 32 años, suma 36 victorias, 22 anestesiados y un solo descalabro, Vargas es peligrosísimo por su estilo, estatura y experiencia. Desde su debut en el lejano 2010 ha demostrado clase y cojones.

El 27 de mayo Luis Alberto López, mejor conocido como “El Venado” nació hace 29 años en Mexicali, Baja California Sur, este chamaco escribió historia recientemente el 10 de diciembre del 2022 al destronar a domicilio a Josh Warrington, un peleador sucio y marrullero, mismo que sucumbió ante el cachanilla por decisión mayoritaria, sin embargo, “El Venado” ya había deslumbrado al mundo al derrotar a peleadores de la talla de Andy “Tiburón” Vences y Gabriel Flores Jr, a quien le quitó el invicto y finalmente a Isaac Lowe quien llegaba con 21-0 y 3 empates, a este peleador del Reino Unido también le quitó el invicto. Este próximo 27 de mayo se meterá a la “cueva del lobo”cuando enfrente en Belfast al olímpico irlandés y enorme contendiente Michael Conlan, López ira como siempre contra todo, pero su pegada, estilo y desparpajo lo ponen como favorito.

Del barrio bravo de San Felipe surgió recientemente un nombre que asusta a los peleadores de Reino Unido, su carácter es muy “perro” en el encordado, pero pocos tan amables como Mauricio Lara Acosta abajo del ring, este “chavo barrio” se anotó uno de los mejores nocauts a domicilio ante Leigh Wood, quién después del “chilangazo” que recibió, ya no supo más de él, perdiendo el cetro, ante el guerrero de la capital mexicana. No olvidemos que Wood venía de propinarle el nocaut del año a Michael Conlan y salía como favorito ante “El Bronco” Lara, pero nunca subestimes a un peleador mexicano con hambre de ser, porque puede ir perdiendo todos los rounds, pero el corazón azteca aparece en cualquier momento y de un golpe escriben hazaña tras hazaña en el deporte que no se puede jugar, por cierto Lara camina con 26-2-1, 19 anestesiados y una derrota por nocaut, el 27 de Mayo en Manchester, Lara le dará la revancha a Wood, que por cierto dicen que sigue herido en el orgullo.

Dos medallas olímpicas y un campeonato mundial es algo que no se escucha muy a menudo en el boxeo, pero para “El Tren, cubano Robeisy Ramírez es una realidad y la historia de su vida, una llena de retos y adversidades que ha sabido sortear con fe y trabajo, pero alejado de su familia que vive en Cuba. Robeisy recientemente se adjudicó via decisión unánime el cetro vacante de las 126 libras de la OMB ante el tozudo peleador de Ghana, Isaac Dogboe en un combate que puso en la cima del boxeo al nacido en Cienfuegos. Oros en Londres 2012 y Río 2016, además de un récord de 12-1 y 7 despachados temprano hacen del cubano, un duro hueso de roer que no se raja a la primera, pues luego de perder en su debut profesional, ha mejorado día a día, basta recordar el nocaut que le propinó a Abraham Nova, para saber de que está hecho el isleño.

Si, las 126 libras tienen aroma a tacos, pozole y garnachas con tres campeones mexicanos, pero cuidado con el olor a “ropa vieja” y “vaca frita”, por que el cubano no se asusta ante nadie, no cabe duda de que las 126 libras son de las más competidas, para ustedes ¿Quien es su campeón favorito en los pluma?