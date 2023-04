Chicharito Hernández reaparecería ante el Houston Dynamo de su compatriota Héctor Herrera

Tras perderse los primeros cinco partidos del año por lesión, el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández recibió el visto bueno para volver a competir y se espera que reaparezca este sábado en la visita que le harán Los Ángeles Galaxy al Houston Dynamo.

Sin 'Chicharito', los Galaxy comenzaron la temporada muy lejos de las expectativas, con apenas tres puntos en cinco jornadas y solo tres goles marcados.

El equipo de Greg Vanney echó de menos los goles y el liderazgo del delantero mexicano, que anotó 18 dianas el año pasado siendo el máximo goleador del equipo.

"Está listo para viajar a Houston. Ahora se trata de que acumule minutos, que juegue once contra once, que corra. Jugar durante cinco minutos no es como jugar durante noventa. Pero le veo en forma, le veo bien", dijo Vanney en rueda de prensa, al anunciar el regreso del delantero.

Los Galaxy llegan a Houston tras perder por 1-2 en casa contra los Seattle Sounders y sin conocer todavía la victoria en la MLS, lo que les dejó en la duodécima plaza del Oeste.

El regreso de 'Chicharito', que marcó 35 goles en sus últimos 53 partidos con los Galaxy, debe cambiar la dinámica de la temporada para los angelinos.

Será un 'derbi' mexicano, pues el líder del Dynamo es Héctor Herrera, bandera de la selección mexicana y exjugador del Atlético Madrid o del Oporto.