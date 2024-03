Jake Paul no merece subirse al cuadrilátero con Mike Tyson

Mike Tyson se retiró del boxeo profesional en 2005 y en su momento fue nombrado “el hombre más malo del planeta”, y aunque parezca una broma de mal gusto, el rival de Tyson en su regreso este próximo 20 de julio será “el niño problema”, nada más ni nada menos que el odiado o amado Jake Paul. Esto sin duda parecería ser un combate grotesco pues Tyson llegará a este raro encuentro con 58 años de edad, por 27 de Paul y habrá que decir que la verdad hasta el momento no se sabe si será una pelea de exhibición o un combate real de boxeo sancionado, lo cierto es que para bien o para mal el anuncio llama la atención, además del agregado de que NETFLIX presentará el evento en vivo desde el majestuoso AT&T Stadium, la casa de mis adorados Vaqueros de Dallas.

Mike Tyson protagonizó 58 combates profesionales dejando un récord de 50-6 y 44 nocauts, además de un combate de exhibición con Roy Jones Jr. De sus 50 victorias profesionales 44 fueron por la vía del cloroformo y de sus seis derrotas, cinco fueron por nocaut. Fue monarca mundial en los pesados y es un Salón de la Fama. La pregunta es: ¿Qué necesidad tiene Mike Tyson de enfrentar a un don nadie en el boxeo? Si, Jake Paul es un don nadie en el boxeo comparado con el legendario Tyson y no creo que con un récord de 9-1 y 6 anestesiados se haya ganado la oportunidad de enfrentar a una de las más grandes leyendas del boxeo como Mike Tyson.

Me queda claro que Paul méritos no tiene boxísticamente hablando, sin embargo, habrá que reconocer que ha hecho cosas buenas por el boxeo, ha atraído público nuevo y le ha apostado al boxeo femenil y sin duda es un imán de taquilla, y si la fórmula es contra Tyson, ¡es un éxito asegurado!

Si NETFLIX está envuelto es por algo y no creo que Jerry Jones le rente su estadio a cualquiera, así es que habrá que ver el lado positivo de tan grotesco pleito; público nuevo, el morbo de ver a Tyson nuevamente en el encordado a los 58 años y la esperanza para los haters de Jake Paul, de verlo caer fulminado como lo hizo Tyson con 44 de sus 58 rivales.

Yo en lo particular creo que Paul no merece compartir un cuadrilátero con Tyson y mucho menos que el evento se llame Paul vs Tyson, sin embargo, reconozco que Jake promueve en grande y a su estilo muy particular al boxeo, simple y sencillamente espero de todo corazón que no se dañe al boxeo ni el nombre de Mike Tyson y que de paso NETFLIX se convierta en una nueva opción para el deporte que no se puede jugar.