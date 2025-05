Jaime Munguía, en la mira por resultado adverso

Muy temprano, el 29 de mayo, el mundo del boxeo se sacudió... Amanecimos con la noticia de que Jaime Munguía había recibido un resultado adverso por parte de la VADA. Así se leía el comunicado oficial:

“VADA informó a todas las partes relevantes el miércoles por la tarde que la muestra A de Jaime Munguía arrojó un resultado analítico adverso para el origen exógeno de los metabolitos de testosterona, luego de una muestra de orina tomada el 4 de mayo, cuando derrotó a Bruno Surace.”

Munguía tiene 10 días para solicitar el análisis de su muestra B, con el fin de determinar el origen exógeno de los metabolitos de testosterona.

La noticia fue revelada, antes que nadie, por Ring Magazine, a través de su reportero Mike Coppinger.

Debo decir que, hoy por hoy, la legendaria revista —con la enorme inversión del dinero árabe— es, sin duda, una fuente muy informada y con contactos fidedignos. Por eso, desde que se publicó la mala noticia para Jaime Munguía, la nota estalló y se convirtió en trending topic.

En lo particular, no soy de meterme al terreno fangoso de la especulación. Y si bien me pronuncié, lo hice con base en los hechos y en una conversación privada que sostuve con Jaime Munguía, donde resaltaron dos cosas:

1. Un muy tranquilo Jaime negó rotundamente cualquier consumo de sustancias prohibidas.

cualquier consumo de sustancias prohibidas. 2. Mostró firmeza para aclarar este tema y llegar hasta las últimas consecuencias.

El resultado adverso se convirtió en “carnita” para los especuladores y anti-Canelos, generando notas y contenido donde se apuntó inmediatamente el dedo hacia Eddy Reynoso, acusándolo de que en su equipo “todos se dopan”.

Lee también Canelo Álvarez ya tiene definido cuándo será su retiro profesional; aún tiene un sueño por cumplir

Y si bien, en el pasado, ha habido casos de resultados positivos, no podemos acusar a Eddy, ni exonerarlo hasta que se conozcan los resultados de la prueba B de Jaime Munguía y el propio entrenador fije su postura. Todo lo demás, por ahora, son especulaciones cargadas de mala leche, que buscan dañar prestigios con base en conjeturas y suposiciones.

Este resultado, independientemente del desenlace final, definitivamente afecta al boxeo mexicano. Y es que “los paladines de la verdad” se aprovechan, como jauría de hienas, para condenar a Jaime y a todo su equipo.

Yo no defiendo a Jaime, ni lo declaro culpable. Simplemente explico los procesos de VADA en estos casos, aplicables a todos los atletas y en particular, a los boxeadores.

Espero de todo corazón que la prueba B de Munguía aclare todo lo que él mismo expresó mediante el comunicado oficial, donde se declara inocente. Pero si, por alguna razón, la muestra B también resulta adversa, él y su equipo tendrán que investigar a fondo el motivo de este incidente.

Durante más de 12 años, Jaime Munguía ha construido una carrera ejemplar. No lo satanicen antes de tiempo. Esperemos los resultados de la prueba B. Todo lo que se publique antes de eso es, simplemente, especulación.