¡Hijos de Feroz… Ferocitos!

A la una de la tarde en punto se abrió la puerta del legendario gimnasio de Top Rank ubicado en La Ciudad del Pecado, Las Vegas, Nevada tal y como lo habíamos pactado, empezaron a desfilar por esa puerta repleta de historia con una puntualidad militar Fernando El Feroz Vargas, Fernando Vargas Jr., Amado El Malvado Vargas y Emiliano El General Vargas para cumplir con la cita con EL UNIVERSAL Deportes, pero sobre todo la cita con el destino de ser iguales de feroces a su padre.

El Feroz Vargas es, al menos en mi opinión, uno de los peleadores más valientes que han existido; sin embargo, hoy nos toca hablar de sus chamacos que prometen —por cierto—, ser estrellas en el deporte que no se puede jugar.

La Dinastía Vargas, como se les conoce a los tres jóvenes peleadores, tiene los elementos para llegar muy lejos en el boxeo, los tres tienen hambre de ser; con disciplina, carisma y además el gran elemento de hablar español e inglés a la perfección, sin obviar el entendimiento que tienen de los medios de comunicación. Los tres saben que sin la prensa no impactarían como lo vienen haciendo. Si bien los tres comparten el deseo de ser campeones del mundo, sus personalidades son completamente distintas. Fernando, el mayor de los tres tiene 26 años, un récord de 7-0 y siete anestesiados, el junior es sumamente amable, tiene el don de la palabra y si bien es sumamente alegre, disfruta mucho de su hogar y de revivir en video las glorias de su padre, no le desagrada la fiesta, pero sabe cuándo sí y cuándo no.

Amado al que apodan El Malvado es el que más se parece a su padre en los buenos tiempos de fiesta, esto dicho por el mismo Feroz, es dicharachero, siempre está sonriendo y es amante de las bellas mujeres, ¿quién no?, a sus 22 años con 5-0 y dos nocauts, es el que más se nota cuando llega.

Tener 18 años no significa ser inmaduro, el claro ejemplo de esto es Emiliano El General Vargas, es el menor, pero daría la impresión de que es el mayor por su actitud sobria, la dedicación y el extra que le pone a todo a su corta edad. El General es una combinación del guerrero mexicano, con un toque de Elvis Presley a la mexicana.

Fernando Jr. y Amado recientemente fueron firmados por Marvin Rodríguez, presidente y dueño de MarvNation Promotions, mientras que Emiliano fue firmado por Bob Arum. Si un grupo de fanáticos del boxeo se reúne a hablar del único deporte que no se puede jugar, de manera inexorable vendrán a la plática las legendarias batallas de Fernando El Feroz Vargas, como dije, uno de los más valientes de toda la historia. “¡Hay Vargas para rato… cabr...!”.

@ErnestoAmado